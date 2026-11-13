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黃仁勳利空？分析師：台股、美股整體無影響

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳昨（12）日宣布執行長，輝達股價一度重跌14%，美股四大指數也同步重挫。然而，台股今（13）日開盤跳高，收漲583點。證期雙照分析師翁偉捷表示，台股持續反彈，認為黃仁勳利空消息比較是影響到輝達股價，對於台股、美股整體影響有限，認為下週仍可以穩定挑戰4萬6000點季線。台股今（13）日開高走高，盤中一度大漲逾千點、衝上44,489.48點，不過隨後漲幅收斂，終場加權指數收在43,675.12點，上漲583.25點，漲幅1.35%，成交金額達9,162.55億元。翁偉捷接受《NOWNEWS》訪問時分析，台股今日持續反彈，呈現「拉積盤」，主要為台積電帶動，讓台股指數往上墊高，其餘AI供應鏈族群表現相對兩極，多數呈現「開高走低」；金融股同樣沒有明顯表現，整體股市呈現弱反彈結構。但值得安心是，外資在盤中似乎沒有持續大量賣超的動作，所以對於台股來說應該還是有機會直接趨穩。展望下週，翁偉捷說，就是九合一選舉選前一週，認為護盤、盤勢都會呈現穩定，因此有望持續向4萬6000點、季線挑戰。對於黃仁勳桃色風波到昨晚請辭，台股沒多反應是否代表「利空出盡」？翁偉捷不認為，黃仁勳對於台股算是利空，因為他個人行為不可能影響到輝達跟台灣供應鏈廠商合作，也認為黃仁勳去留不會有關係。他進一步說明，站在輝達的角度，現在面臨黃仁勳桃色風暴，就是要快速平息，讓市場回穩及重拾投資人信心，因此更不可能在這段時間去動到台灣供應鏈合作關係，台廠供應鏈受到短期反彈架構、國安基金進場等，也不會反映黃仁勳利空。而美股方面，黃仁勳利空僅偏向輝達個別公司面，昨晚並未看到黃仁勳對美股壓力，反倒是像是高通（Qualcomm）、超微（AMD），因為主要競爭對手出現經營不穩，出現逆勢反彈。