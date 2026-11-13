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我记得六月份在TikTok上就刷到了下面这个视频。当时评论区就有人从肢体语言上分析，黄太太全程看着黄仁勋，眼神里都是爱慕，而老黄全程回避老婆的目光，眼神里满是敷衍。。。社会心理学还是有点东西的。。。总之希望他们破镜重圆。 https://t.co/Wjc05Slq1b



— 陶瑞 TaoRay (@TaoRay) November 12, 2026

輝達（NVIDIA）執行長、共同創辦人黃仁勳，因近期外遇醜聞連爆，而宣布請辭輝達，家庭事業都重創。不料有網友翻出他在6月來台時，於員工晚宴擁抱妻子Lori Huang跳舞的影片，發現黃仁勳幾乎全程避看妻子，對比Lori的愛意滿滿的眼神超反差，讓外界忍不住嘆他滿是敷衍，猜測：「早就不愛了。」有網友近日翻出黃仁勳在6月於台北流行音樂中心戶外宴席現場，隨著經典台語歌曲〈茫茫到深更〉擁抱Lori跳舞的影片。只見兩人雖然相擁，但感覺卻大不同，Lori從頭到尾都面帶微笑、充滿愛意的看向對方，黃仁勳則不斷看著Lori上方、或其他方向，幾乎沒有跟Lori對到眼神。該名網友指出，這段影片在當時就有人從肢體語言分析，認為Lori眼神滿是愛慕，黃仁勳則滿是敷衍，不少網友看到後忍不住嘆：「她真的很愛黃仁勳，我覺得好心痛」、「愛一個人時目光是會追隨的，不愛了連裝都懶得裝。黃太太還在滿眼愛慕地仰望，黃仁勳卻連敷衍對視都覺得累，這種錯位太紮心了」、「這看起來是早就不愛了。」回顧黃仁勳外遇醜聞，他先後爆出與新加坡Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）、輝達醫療保健事業部門副總裁金柏莉·鮑威爾（Kimberly Powell）出軌，引發全球震驚，愛妻人設瞬間崩塌，他也於昨日宣布請辭，不料又爆出跟另一名公司員工有染，再度引爆爭議。