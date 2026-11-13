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曾莞婷今（13）日出席國民健康署「非抹不可，健康do more」宣導活動，被問到羅大佑近日談及政治人物沒有子女、是否會為下一代著想的爭議。她坦言最近忙拍戲，沒看到相關新聞，但對於要不要生小孩，她認為人生可以自己作主，「不必跟別人交代」。至於日前一句「應該會順到不行了吧」被聯想到沈伯洋的「洋流」應援，她也還原發文經過，強調當時只是分享生活，沒有要表態。羅大佑日前接受唐湘龍專訪，談到台灣下一代時，點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人沒有子女，引發討論。曾莞婷說，自己最近很少上網看時事，平常上社群多半是發文和粉絲互動。談到生育選擇，她認為，每個人都可以決定想過什麼樣的生活，想生、不想生都應該受到尊重。媒體問她有沒有因為沒生小孩被攻擊，她一臉疑惑反問：「沒有，會嗎？」曾莞婷11月1日在社群分享美照，配文寫下「應該會順到不行了吧」，後來被解讀成替沈伯洋的「洋流」應援。她回憶，剛發文時，留言區沒有人提政治，直到新聞出來、更多人湧入留言，她才知道「很順」也會讓人產生政治聯想，直呼是場「大烏龍」。還有網友開玩笑留言：「沒事，妳再貼演唱會安可就好。」讓她哭笑不得。至於會不會去投票，設籍台北市的曾莞婷回答「一定會」。她說自己平常不看政論節目，偶爾會聽身邊朋友聊選情，但每個人心中都有不同的理想候選人，彼此尊重就好。