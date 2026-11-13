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曝蔣萬安曾說「絕對不准」 羅智強讚：用行動保護市民

點名沈伯洋回答 是否反對翡翠水庫設光電板？

水利署：盤點對象為全國水庫 從未要求翡翠水庫設光電

國民黨立委羅智強今（13）日表示，他昨晚赴台南為國民黨市長候選人謝龍介助講時，看見民眾高舉「台南人不要喝光電水」標語，讓他想起台北市長蔣萬安過去堅決反對在翡翠水庫設置光電板，直言「蔣萬安，默默守護台北的水」，並點名民進黨台北市長候選人沈伯洋，要求表態是否同樣反對在翡翠水庫設置光電板？不過，水利署去年曾澄清，從未要求翡翠水庫設置光電板。羅智強今發文表示，昨晚在台南為謝龍介助講時，看見台南鄉親舉牌寫著「台南人不要喝光電水」，謝龍介也向民眾保證，如果當選台南市長，就會拆除烏山頭水庫的光電板。他並提到，烏山頭水庫周邊日前傳出疑似非法掩埋廢棄物，環保團體初步檢測發現多項重金屬超標，藉此批評民進黨在台南執政超過30年，卻未重視飲水安全。羅智強接著指出，中央政府曾連續3年將翡翠水庫納入光電盤點，對此蔣萬安態度堅決，強調「絕對不准！」他表示，蔣萬安斷然拒絕後，中央在2025年才未再發函給台北市政府。羅智強強調，翡翠水庫是大台北地區約600萬人的重要民生水源，蔣萬安以堅定態度守護用水安全，「這就是蔣萬安。用行動，保護市民、讓市民『安心』的市長。」羅智強進一步向沈伯洋喊話，「你會和蔣萬安一樣反對在翡翠水庫設光電板，保證大台北地區600萬民眾的飲水安全嗎？」他也表示，「謝謝蔣萬安，讓台北人不用舉著『台北人不喝光電水』的牌子沉痛請命」，並期盼謝龍介當選台南市長，讓烏山頭水庫不再設有光電板。經濟部水利署2025年10月31日的澄清，2022年至2024年確實3度發函調查，但對象是全國水庫管理單位，目的在於盤點光電設置潛力地點，並非專門針對翡翠水庫，也從未強制要求設置。水利署當時更強調，水庫管理機關的專業判斷翡翠水庫不具設置太陽光電效益，水利署尊重且從未要求辦理。