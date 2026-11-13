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富邦悍將總教練後藤光尊賽前才向日本媒體盛讚王念好打擊穩定、心態沉著，「富邦金孫」隨即用球棒回應期待。中華隊今（13）日在亞洲職棒冠軍爭霸賽迎戰澳洲，王念好5局敲出直擊全壘打牆的追平二壘安打，將比數扳成4：4，也讓這位21歲台灣四棒再度躍上日本媒體版面。中華隊首戰以0：5不敵日本，全場僅敲出2支一壘安打，今天面對澳洲則迅速找回長打火力。球隊一度以2：4落後，張仁瑋先在2局轟出陽春全壘打，替中華隊追近比數，也包辦本屆賽事團隊首支長打與首發全壘打。5局上，張仁瑋再度敲安上壘，中華隊在兩出局後將追平重任交給四棒王念好。王念好沒有錯過得分機會，將球掃向外野深處，形成直擊全壘打牆的二壘安打，一棒送回2名跑者，把戰局扳成4：4。儘管這一球差一點飛出東京巨蛋，王念好仍在球隊最需要安打的時刻完成任務。日本媒體《Sponichi Annex》特別關注王念好的表現，形容他是「備受期待的台灣四棒」，並點出他效力富邦悍將，現任總教練正是過去曾效力歐力士猛牛的後藤光尊。後藤光尊11日前往東京巨蛋觀看中華隊練球時，便曾向日本媒體介紹這名子弟兵。他表示，打擊是王念好最能展現優勢的環節，不僅表現穩定，臨場心態也相當沉著。「打擊絕對是他最能展現優勢的部分，穩定性很好，心態也很沉著。」後藤光尊當時表示，王念好能透過亞冠賽累積國際賽經驗，對未來成長將有很大幫助。沒想到僅隔兩天，他便在後藤熟悉的日本舞台敲出追平安打，讓教頭的評價迅速獲得印證。王念好出生於2005年，富邦在2023年中職選秀首輪便將他選進，被視為球團未來中心打線的重要人選。本季他一軍出賽99場，寫下個人生涯新高，敲出6發全壘打、貢獻26分打點；雖然整體打擊率仍有提升空間，但長打潛力與選球能力已逐漸展現。