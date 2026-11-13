日本人氣動漫《吉伊卡哇》又要來台灣開快閃店了！全新主題「吉伊卡哇診所」確定於2026年12月18日至2027年1月10日，在台北華山1914文化創意產業園區登場，連續營業24天，橫跨聖誕節、跨年及元旦連假。這次吉伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色全部換上護士服、醫師白袍，日本官方更推出藥袋收納包、X光透明包，甚至還有人體器官造型周邊。台灣快閃店也祭出限定滿額贈，單筆消費滿800元，就能隨機獲得8款角色貼紙其中1張。
《吉伊卡哇》診所12/18登台！華山快閃24天、跨年也能逛
根據《吉伊卡哇》日本官方公告，今年全新周邊系列以「吉伊卡哇診所」為主題，延續過去「吉伊卡哇壽司」、「Chiikawa Baby」等人氣企劃，這次直接把吉伊卡哇的世界變成診所，讓熟悉的角色們化身醫護人員。
日本將於11月27日率先推出第一波商品，12月11日還有第二波新品，台灣也確定加入快閃店行列，12月18日起於華山1914文化創意產業園區中2館開幕，一路營業至2027年1月10日，每日上午10時至晚間8時開放，讓台灣粉絲不用飛日本，也有機會收藏診所主題周邊。
《吉伊卡哇》全員變護士！X光包、藥袋超可愛 連心臟都能收藏
這次「吉伊卡哇診所」最大亮點，就是角色們換上全新醫療造型。吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺師傅等角色紛紛穿上護士服，另外還有醫師白袍造型玩偶，光是第一波公開的絨毛吊飾，就有多達14款不同設計。
醫院常見用品也變成周邊，包括藥袋造型收納包、X光片風格透明包、視力檢查表托特包、藥盒及指甲剪等，最特別的還有「人體器官」系列，吉伊卡哇化身心臟、小八貓變成胃、兔兔則成為肺臟，將可愛角色與人體構造結合。
不過，部分器官造型絨毛玩偶屬於日本線上抽選限定商品，台灣快閃店是否引進各款周邊、實際販售品項及售價，仍須以台灣主辦單位後續公告為準。
《吉伊卡哇》台灣限定滿額贈！消費800元送貼紙、共有8款
除了診所主題新品，台灣快閃店也推出滿額贈活動。根據公告，自12月18日起，只要在華山「吉伊卡哇診所」快閃店購買符合活動資格的商品，單筆消費滿800元，就能隨機獲得1張限定角色貼紙。
這次贈品共有8款，以醫院識別證為設計概念，搭配吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等人氣角色，每款都有不同配色與角色插圖。不過，貼紙採隨機贈送，無法挑選款式，每人每次結帳最多只能領取1張，即使消費超過1600元，也不會因此獲得2張。
🟡《吉伊卡哇診所 POP UP STORE》台灣快閃店資訊
📌日期： 2026年12月18日（五）至2027年1月10日（日）
📌地點： 華山1914文化創意產業園區中2館（台北市中正區八德路一段1號）
📌時間： 10：00至20：00
📌滿額贈品： 單筆消費滿800元，隨機贈送8款限定貼紙其中1張
📌領取限制： 每人每次結帳限領1張，數量有限、送完為止
📌注意事項： 實際入場方式、商品品項及相關購買規則，以主辦單位最新公告為準
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根據《吉伊卡哇》日本官方公告，今年全新周邊系列以「吉伊卡哇診所」為主題，延續過去「吉伊卡哇壽司」、「Chiikawa Baby」等人氣企劃，這次直接把吉伊卡哇的世界變成診所，讓熟悉的角色們化身醫護人員。
日本將於11月27日率先推出第一波商品，12月11日還有第二波新品，台灣也確定加入快閃店行列，12月18日起於華山1914文化創意產業園區中2館開幕，一路營業至2027年1月10日，每日上午10時至晚間8時開放，讓台灣粉絲不用飛日本，也有機會收藏診所主題周邊。
這次「吉伊卡哇診所」最大亮點，就是角色們換上全新醫療造型。吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺師傅等角色紛紛穿上護士服，另外還有醫師白袍造型玩偶，光是第一波公開的絨毛吊飾，就有多達14款不同設計。
醫院常見用品也變成周邊，包括藥袋造型收納包、X光片風格透明包、視力檢查表托特包、藥盒及指甲剪等，最特別的還有「人體器官」系列，吉伊卡哇化身心臟、小八貓變成胃、兔兔則成為肺臟，將可愛角色與人體構造結合。
不過，部分器官造型絨毛玩偶屬於日本線上抽選限定商品，台灣快閃店是否引進各款周邊、實際販售品項及售價，仍須以台灣主辦單位後續公告為準。
除了診所主題新品，台灣快閃店也推出滿額贈活動。根據公告，自12月18日起，只要在華山「吉伊卡哇診所」快閃店購買符合活動資格的商品，單筆消費滿800元，就能隨機獲得1張限定角色貼紙。
這次贈品共有8款，以醫院識別證為設計概念，搭配吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等人氣角色，每款都有不同配色與角色插圖。不過，貼紙採隨機贈送，無法挑選款式，每人每次結帳最多只能領取1張，即使消費超過1600元，也不會因此獲得2張。
📌日期： 2026年12月18日（五）至2027年1月10日（日）
📌地點： 華山1914文化創意產業園區中2館（台北市中正區八德路一段1號）
📌時間： 10：00至20：00
📌滿額贈品： 單筆消費滿800元，隨機贈送8款限定貼紙其中1張
📌領取限制： 每人每次結帳限領1張，數量有限、送完為止
📌注意事項： 實際入場方式、商品品項及相關購買規則，以主辦單位最新公告為準