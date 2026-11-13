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▲李玉璽（如圖）坦言看到黃仁勳的新聞，第一時間不是關注八卦，比較在意這樣的桃色新聞是否會影響台灣的供應鏈、整個AI本益比的估值。（圖／記者陳明安攝）

男星美麗本人今（13）日舉辦首張個人專輯《美麗本人精選輯》暨服飾品牌 Master of the House 發表記者會，邀請到新手爸爸李玉璽站台，雙方一見面就開始聊起爸爸經，美麗本人更建議：「廁所是所有人的避風港。」兩人身為人夫，被問到是否因黃仁勳外遇新聞，遭到老婆拷問？美麗本人嚇回：「我沒想過我一個資質駑鈍的人，會被問這個問題，我很Jensen自愛。」更透露老婆只叮嚀他輝達股票記得賣；李玉璽則表示自己看的不是八卦，而是關心這個桃色新聞是否會影響台灣供應鏈。黃仁勳爆出婚外情風波，並請辭輝達執行長職務，身為人夫的美麗本人、李玉璽被問到是否有因此遭到老婆拷問？美麗本人一聽當場睜大眼睛，驚訝表示：「我沒有想過我一個資質駑鈍的人，會被問這個問題，我很Jensen自愛。」笑說老婆看到新聞後，只叮嚀他輝達股票記得賣，「我通常不是一個會主動買股票的人，但之前老婆就有在投資，後來她看到（新聞）就說看時機準備賣掉、趕快出手。」李玉璽則表示自己長期投資，看到黃仁勳的新聞，第一時間不是關注八卦，比較在意這樣的桃色新聞是否會影響台灣的供應鏈、整個AI本益比的估值。前陣子股市暴跌，李玉璽也坦言損失是一定有的，但比較幸運的是10月中就把手上大部分的股票賣出，找時機再入場。被問到投資金額多少？美麗本人開玩笑說：「2億吧！」而李玉璽則未透露實際數字，低調表示回測蠻多的，但是因為上半年算是豐收，所以整體來說只是少賺一點，也持續朝著財富自由的目標邁進。美麗本人推出首張個人專輯《美麗本人精選輯》並公開個人服飾品牌 Master of the House，李玉璽特別準備兩個奶瓶作為賀禮，分別象徵首張個人專輯與服飾品牌，恭喜美麗本人同時迎接兩個「新生兒」。而已育有2個女兒的美麗本人，也大方分享育兒經以及夫妻相處之道，笑說如果老婆看他看得很煩時，記得躲去廁所，直呼：「廁所是所有人的避風港。」以過來人的身分傳授人夫生存秘訣，笑翻眾人。