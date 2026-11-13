黃仁勳身陷桃色風波，昨（12）日深夜辭去輝達（Nvidia）執行長、總裁與董事會成員職務，卸下長達33年公司總舵手的身分，前主播、主持人鄭凱云感嘆，這場風暴提醒著卓越的成就值得讚賞，但底線的失守也必須承擔，「再見了，皮衣教主，謝謝你曾帶給台灣人，站在世界科技中心的榮耀感。」
輝達從小公司到晶片巨頭 黃仁勳終不敵人性考驗
鄭凱云在臉書發文表示，輝達從1993年在Denny’s餐廳喝著咖啡談夢想的三人小公司，到一度登頂全球市值最高的晶片巨頭，黃仁勳無疑是這10年來對科技文明影響最深的靈魂人物，「但再成功、再偉大的英雄，終究敵不過人性與道德的考驗，這場桃色風暴，成了壓垮個人帝國的最後一根稻草。」
輝達邁入後黃仁勳時代 台灣每年難再見「仁來瘋」
對於黃仁勳婚外情連環爆，鄭凱云說：「即便手握兆元市值的科技榮耀，在情感失控、道德誠信與公司合規的紅線面前，個人光彩終究難敵現實警鐘。」她表示，隨著輝達將邁入後黃仁勳時代，未來在COMPUTEX的舞台上，我們或許再也看不到那個穿著黑皮衣、意氣風發的「Jensen」，也很難再看到每年夏天在台灣掀起的「仁來瘋」。
黃仁勳留下有溫度的記憶 鄭凱云：再見了皮衣教主
鄭凱云表示，對許多台灣人而言，黃仁勳留下的記憶，遠不只是輝達的股價與兆元市值，還有他走進夜市大啖美食的豪爽、面對民眾合照時的親切，以及那種毫無架子、帶著溫度的真實模樣，只是這場風暴也提醒著卓越的成就值得讚賞，但底線的失守也必須承擔。
文末，鄭凱云寫下：「再見了，皮衣教主。謝謝你曾帶給這個時代的狂熱與驕傲，謝謝你曾帶給台灣人，站在世界科技中心的榮耀感。」網友紛紛表示：「那指標性皮衣還是他老婆幫他選的」、「最聰明的人卻做了最笨的事」、「成功的人有缺點，失敗的人也有優點，人終究是人，誰都不是完美的。」
資料來源：鄭凱云臉書
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鄭凱云在臉書發文表示，輝達從1993年在Denny’s餐廳喝著咖啡談夢想的三人小公司，到一度登頂全球市值最高的晶片巨頭，黃仁勳無疑是這10年來對科技文明影響最深的靈魂人物，「但再成功、再偉大的英雄，終究敵不過人性與道德的考驗，這場桃色風暴，成了壓垮個人帝國的最後一根稻草。」
輝達邁入後黃仁勳時代 台灣每年難再見「仁來瘋」
對於黃仁勳婚外情連環爆，鄭凱云說：「即便手握兆元市值的科技榮耀，在情感失控、道德誠信與公司合規的紅線面前，個人光彩終究難敵現實警鐘。」她表示，隨著輝達將邁入後黃仁勳時代，未來在COMPUTEX的舞台上，我們或許再也看不到那個穿著黑皮衣、意氣風發的「Jensen」，也很難再看到每年夏天在台灣掀起的「仁來瘋」。
黃仁勳留下有溫度的記憶 鄭凱云：再見了皮衣教主
鄭凱云表示，對許多台灣人而言，黃仁勳留下的記憶，遠不只是輝達的股價與兆元市值，還有他走進夜市大啖美食的豪爽、面對民眾合照時的親切，以及那種毫無架子、帶著溫度的真實模樣，只是這場風暴也提醒著卓越的成就值得讚賞，但底線的失守也必須承擔。
文末，鄭凱云寫下：「再見了，皮衣教主。謝謝你曾帶給這個時代的狂熱與驕傲，謝謝你曾帶給台灣人，站在世界科技中心的榮耀感。」網友紛紛表示：「那指標性皮衣還是他老婆幫他選的」、「最聰明的人卻做了最笨的事」、「成功的人有缺點，失敗的人也有優點，人終究是人，誰都不是完美的。」
資料來源：鄭凱云臉書
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