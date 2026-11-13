2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（13）日持續在東京巨蛋進行，地主日本武士隊與韓國隊上演「日韓大戰」。日本隊前役完封中華隊，今日若再贏球，將取得2勝的晉級絕佳優勢；韓國隊昨（12）日1分惜敗澳洲隊，晉級冠軍賽之路亮紅燈，今日若吞連敗，將落入淘汰的邊緣。《NOWNEWS今日新聞》為您整理亞冠賽台澳大戰「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍2026亞冠賽賽程
📍日本隊vs韓國隊基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍日本隊vs韓國隊陣容
📍2026亞冠賽要去哪看？
⚾2026亞冠賽完整賽程
⚾日本隊vs韓國隊基本資訊
對戰組合：日本隊 vs 韓國隊
比賽時間：11月13日18：00
比賽場地：東京巨蛋
先發投手：竹丸和幸 vs 金晉旭
🟡竹丸和幸本季在日職一軍出賽22場，拿下11勝9敗、防禦率3.27。本季共投126.2局，送出142次三振、43次四死球。
🟡金晉旭本季在韓職一軍出賽26場，拿下7勝9敗、防禦率4.12。本季共投144.1局，送出123次三振、51次四死球。
⚾亞冠賽賽事規則
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
⚾日本隊vs韓國隊戰局分析
🚩日本目標2連勝搶冠軍賽門票：日本隊前役以5：0完封中華隊，連續3屆首戰開紅盤，今日若能擊退韓國隊，將取得2勝優勢，高機率晉級冠軍賽。
🚩韓國投手群能否壓制日本前3棒：韓國投手群前役遭到澳洲隊狙擊，被擊出8支長打。今日面對火力同樣兇悍的日本隊，尤其是前3棒正木智也、宗山壘、西川史礁相當難纏，韓國隊能否展現壓制力成為勝負關鍵。
🚩韓國面臨背水一戰：韓國隊前役7：8不敵澳洲隊，吞下震撼的一敗。連續3屆闖進冠軍賽的目標亮起紅燈，此役若不能擊退日本隊，將落入0勝2敗的絕對劣勢。
🚩韓國主力打者能否甦醒成關鍵：韓國前役雖然打下7分，但主力打者金倒永、安賢民、韓東熙、文賢彬合計14打數僅敲1安，表現相當低迷，若今日無法振作，將難以與日本隊抗衡。
⚾亞冠賽日本隊vs韓國隊陣容
📍亞冠賽日本隊28人名單（總教練：井口資仁）
投手13人：吉田聖彌（中日龍）、竹丸和幸（讀賣巨人）、石田裕太郎（橫濱DeNA）、武内夏暉（西武獅）、高橋宏斗（中日龍）、金丸夢斗（中日龍）、高太一（廣島鯉魚）、鈴木豪太（軟銀鷹）、松本健吾（養樂多燕子）、九谷瑠（樂天金鷲）、森田駿哉（讀賣巨人）、篠原響（西武獅）、中森俊介（羅德海洋）
捕手3人：松尾汐恩（橫濱DeNA）、小島大河（西武獅）、進藤勇也（日本火腿鬥士）
內野手7人：宗山壘（樂天金鷲）、渡部聖彌（西武獅）、佐佐木泰（廣島鯉魚）、庄子雄大（軟銀鷹）、正木智也（軟銀鷹、外卡）、山口航輝（羅德海洋、外卡）、山縣秀（日本火腿鬥士）
外野手5人：度会隆輝（橫濱DeNA）、西川史礁（羅德海洋）、佐佐木俊輔（讀賣巨人）、長谷川信哉（西武獅）、辰見鴻之介（廣島鯉魚、外卡）
📍亞冠賽韓國隊28人名單（總教練：崔元豪）
投手14人：金太亨（起亞虎）、朴示洹（LG雙子）、禹康訓（LG雙子）、金晉旭（樂天巨人）、李路云（SSG登陸者）、朴晶慜（樂天巨人）、金健優（SSG登陸者）、李峻赫（NC恐龍）、金旼俊（SSG登陸者）、崔浚鏞（樂天巨人、外卡）、曹東昱（韓華鷹）、全俊杓（培證英雄）、成泳卓（起亞虎）、金映祐（LG雙子）
捕手2人：曹邢宇（SSG登陸者）、許引瑞（韓華鷹）
內野手7人：金揮執（NC恐龍）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、李在玹（三星獅）、文禎彬（LG雙子）、韓東熙（樂天巨人、外卡）、安宰奭（斗山熊）
外野手5人：金珉錫（斗山熊）、安賢民（KT巫師）、朴在賢（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、外卡）
⚾2026亞冠賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）
有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台
MOD：愛爾達體育2台
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📍2026亞冠賽賽程
📍日本隊vs韓國隊基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍日本隊vs韓國隊陣容
📍2026亞冠賽要去哪看？
|日期
|開賽時間（台灣時間）
|組合
|11月12日
|中午11：00
|澳洲 8：7 韓國
|11月12日
|晚間18：00
|日本 5：0 中華隊
|11月13日
|中午11：00
|中華隊 6：4 澳洲
|11月13日
|晚間18：00
|韓國 vs 日本
|11月14日
|中午11：00
|日本vs 澳洲
|11月14日
|晚間18：00
|中華隊 vs 韓國
|11月15日
|上午10：00
|季軍賽
|11月15日
|晚間18：00
|冠軍賽
對戰組合：日本隊 vs 韓國隊
比賽時間：11月13日18：00
比賽場地：東京巨蛋
先發投手：竹丸和幸 vs 金晉旭
🟡竹丸和幸本季在日職一軍出賽22場，拿下11勝9敗、防禦率3.27。本季共投126.2局，送出142次三振、43次四死球。
🟡金晉旭本季在韓職一軍出賽26場，拿下7勝9敗、防禦率4.12。本季共投144.1局，送出123次三振、51次四死球。
⚾亞冠賽賽事規則
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
🚩日本目標2連勝搶冠軍賽門票：日本隊前役以5：0完封中華隊，連續3屆首戰開紅盤，今日若能擊退韓國隊，將取得2勝優勢，高機率晉級冠軍賽。
🚩韓國投手群能否壓制日本前3棒：韓國投手群前役遭到澳洲隊狙擊，被擊出8支長打。今日面對火力同樣兇悍的日本隊，尤其是前3棒正木智也、宗山壘、西川史礁相當難纏，韓國隊能否展現壓制力成為勝負關鍵。
🚩韓國面臨背水一戰：韓國隊前役7：8不敵澳洲隊，吞下震撼的一敗。連續3屆闖進冠軍賽的目標亮起紅燈，此役若不能擊退日本隊，將落入0勝2敗的絕對劣勢。
🚩韓國主力打者能否甦醒成關鍵：韓國前役雖然打下7分，但主力打者金倒永、安賢民、韓東熙、文賢彬合計14打數僅敲1安，表現相當低迷，若今日無法振作，將難以與日本隊抗衡。
⚾亞冠賽日本隊vs韓國隊陣容
📍亞冠賽日本隊28人名單（總教練：井口資仁）
投手13人：吉田聖彌（中日龍）、竹丸和幸（讀賣巨人）、石田裕太郎（橫濱DeNA）、武内夏暉（西武獅）、高橋宏斗（中日龍）、金丸夢斗（中日龍）、高太一（廣島鯉魚）、鈴木豪太（軟銀鷹）、松本健吾（養樂多燕子）、九谷瑠（樂天金鷲）、森田駿哉（讀賣巨人）、篠原響（西武獅）、中森俊介（羅德海洋）
捕手3人：松尾汐恩（橫濱DeNA）、小島大河（西武獅）、進藤勇也（日本火腿鬥士）
內野手7人：宗山壘（樂天金鷲）、渡部聖彌（西武獅）、佐佐木泰（廣島鯉魚）、庄子雄大（軟銀鷹）、正木智也（軟銀鷹、外卡）、山口航輝（羅德海洋、外卡）、山縣秀（日本火腿鬥士）
外野手5人：度会隆輝（橫濱DeNA）、西川史礁（羅德海洋）、佐佐木俊輔（讀賣巨人）、長谷川信哉（西武獅）、辰見鴻之介（廣島鯉魚、外卡）
📍亞冠賽韓國隊28人名單（總教練：崔元豪）
投手14人：金太亨（起亞虎）、朴示洹（LG雙子）、禹康訓（LG雙子）、金晉旭（樂天巨人）、李路云（SSG登陸者）、朴晶慜（樂天巨人）、金健優（SSG登陸者）、李峻赫（NC恐龍）、金旼俊（SSG登陸者）、崔浚鏞（樂天巨人、外卡）、曹東昱（韓華鷹）、全俊杓（培證英雄）、成泳卓（起亞虎）、金映祐（LG雙子）
捕手2人：曹邢宇（SSG登陸者）、許引瑞（韓華鷹）
內野手7人：金揮執（NC恐龍）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、李在玹（三星獅）、文禎彬（LG雙子）、韓東熙（樂天巨人、外卡）、安宰奭（斗山熊）
外野手5人：金珉錫（斗山熊）、安賢民（KT巫師）、朴在賢（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、外卡）
⚾2026亞冠賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）
有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台
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