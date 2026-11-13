2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（13）日持續在東京巨蛋進行，地主日本武士隊與韓國隊上演「日韓大戰」。日本隊前役完封中華隊，今日若再贏球，將取得2勝的晉級絕佳優勢；韓國隊昨（12）日1分惜敗澳洲隊，晉級冠軍賽之路亮紅燈，今日若吞連敗，將落入淘汰的邊緣。《NOWNEWS今日新聞》為您整理亞冠賽台澳大戰「先發投手、轉播、分析」一次看。

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🟡本文重點摘要

📍2026亞冠賽賽程

📍日本隊vs韓國隊基本資訊

📍亞冠賽賽事規則

📍日本隊vs韓國隊陣容

📍2026亞冠賽要去哪看？

▲2026亞冠賽韓國隊首戰以7：8不敵澳洲隊，晉級冠軍賽之路亮紅燈。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026亞冠賽韓國隊首戰以7：8不敵澳洲隊，晉級冠軍賽之路亮紅燈。（圖／美聯社／達志影像）
2026亞冠賽完整賽程

日期 開賽時間（台灣時間） 組合
11月12日 中午11：00 澳洲 8：7 韓國
11月12日 晚間18：00 日本 5：0 中華隊
11月13日 中午11：00 中華隊 6：4 澳洲
11月13日 晚間18：00 韓國 vs 日本
11月14日 中午11：00 日本vs 澳洲
11月14日 晚間18：00 中華隊 vs 韓國
11月15日 上午10：00 季軍賽
11月15日 晚間18：00 冠軍賽
日本隊vs韓國隊基本資訊

對戰組合：日本隊 vs 韓國隊

比賽時間：11月13日18：00

比賽場地：東京巨蛋

先發投手：竹丸和幸 vs 金晉旭

🟡竹丸和幸本季在日職一軍出賽22場，拿下11勝9敗、防禦率3.27。本季共投126.2局，送出142次三振、43次四死球。

🟡金晉旭本季在韓職一軍出賽26場，拿下7勝9敗、防禦率4.12。本季共投144.1局，送出123次三振、51次四死球。

亞冠賽賽事規則

根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。

本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。

本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。

▲2026亞冠賽韓國隊，首戰開路先鋒金周元擊出2分砲，但以金倒永為首的中心打線全繳白卷。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026亞冠賽韓國隊，首戰開路先鋒金周元擊出2分砲，但以金倒永為首的中心打線全繳白卷。（圖／美聯社／達志影像）
日本隊vs韓國隊戰局分析

🚩日本目標2連勝搶冠軍賽門票：日本隊前役以5：0完封中華隊，連續3屆首戰開紅盤，今日若能擊退韓國隊，將取得2勝優勢，高機率晉級冠軍賽。

🚩韓國投手群能否壓制日本前3棒：韓國投手群前役遭到澳洲隊狙擊，被擊出8支長打。今日面對火力同樣兇悍的日本隊，尤其是前3棒正木智也、宗山壘、西川史礁相當難纏，韓國隊能否展現壓制力成為勝負關鍵。

🚩韓國面臨背水一戰：韓國隊前役7：8不敵澳洲隊，吞下震撼的一敗。連續3屆闖進冠軍賽的目標亮起紅燈，此役若不能擊退日本隊，將落入0勝2敗的絕對劣勢。

🚩韓國主力打者能否甦醒成關鍵：韓國前役雖然打下7分，但主力打者金倒永、安賢民、韓東熙、文賢彬合計14打數僅敲1安，表現相當低迷，若今日無法振作，將難以與日本隊抗衡。

亞冠賽日本隊vs韓國隊陣容

📍亞冠賽日本隊28人名單（總教練：井口資仁）

投手13人：吉田聖彌（中日龍）、竹丸和幸（讀賣巨人）、石田裕太郎（橫濱DeNA）、武内夏暉（西武獅）、高橋宏斗（中日龍）、金丸夢斗（中日龍）、高太一（廣島鯉魚）、鈴木豪太（軟銀鷹）、松本健吾（養樂多燕子）、九谷瑠（樂天金鷲）、森田駿哉（讀賣巨人）、篠原響（西武獅）、中森俊介（羅德海洋）

捕手3人：松尾汐恩（橫濱DeNA）、小島大河（西武獅）、進藤勇也（日本火腿鬥士）

內野手7人：宗山壘（樂天金鷲）、渡部聖彌（西武獅）、佐佐木泰（廣島鯉魚）、庄子雄大（軟銀鷹）、正木智也（軟銀鷹、外卡）、山口航輝（羅德海洋、外卡）、山縣秀（日本火腿鬥士）

外野手5人：度会隆輝（橫濱DeNA）、西川史礁（羅德海洋）、佐佐木俊輔（讀賣巨人）、長谷川信哉（西武獅）、辰見鴻之介（廣島鯉魚、外卡）

📍亞冠賽韓國隊28人名單（總教練：崔元豪）

投手14人：金太亨（起亞虎）、朴示洹（LG雙子）、禹康訓（LG雙子）、金晉旭（樂天巨人）、李路云（SSG登陸者）、朴晶慜（樂天巨人）、金健優（SSG登陸者）、李峻赫（NC恐龍）、金旼俊（SSG登陸者）、崔浚鏞（樂天巨人、外卡）、曹東昱（韓華鷹）、全俊杓（培證英雄）、成泳卓（起亞虎）、金映祐（LG雙子）

捕手2人：曹邢宇（SSG登陸者）、許引瑞（韓華鷹）

內野手7人：金揮執（NC恐龍）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、李在玹（三星獅）、文禎彬（LG雙子）、韓東熙（樂天巨人、外卡）、安宰奭（斗山熊）

外野手5人：金珉錫（斗山熊）、安賢民（KT巫師）、朴在賢（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、外卡）

2026亞冠賽要去哪看？

網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）

有線電視：緯來體育台

MOD：愛爾達體育2台

MOD：愛爾達體育2台

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...