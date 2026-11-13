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出勤工資計算如下：

雇主不可妨礙投票 雇主安排任務以在地優先

▲投票日放假「1日」指的是午前零時至午後12時連續24小時，如果雇主徵得勞工同意於投票日出勤工作，應不妨礙其投票。（圖／勞動部提供）

11月28日為地方選舉投票日，勞動部今（13）日說明，該日為《勞動基準法》所定放假日，具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假1日、工資照給，強調投票權僅得於投票當日行使，最大原則就是「雇主不可以妨礙投票」，而其性質與一般休假日（國定假日）有別，該投票日不得與其他工作日對調實施，違法最重可開罰100萬元。勞動部補充，至於具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，因勞工本得於當日行使投票權，因此不另外給假。投票日放假「1日」指的是午前零時至午後12時連續24小時，如果雇主徵得勞工同意於投票日出勤工作，應不妨礙其投票，並應加給當日出勤工資。原屬勞工的工作日：應加倍發給出勤時段的工資。舉例而言：勞雇雙方原約定當天出勤8小時，若勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資。原屬勞工的休息日：視工作時數，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。若雇主違反相關規定勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。可若雇主未依法給予勞工國定假日休假，將可以依照《勞基法》開處 2 萬元以上、100 萬元以下罰鍰。另外， 勞動條件及就業平等司說明，投票日出勤最大原則就是「雇主不可以妨礙投票」，表示過往陸續都有雇主面臨爭議，譬如勞工在外縣市，但雇主要求員工在台北加班，就會影響到員工投票權益。條平司說，給予24小時放假就是考量到外縣市勞工投票需要通勤時間，認為如果真的需要指派工作，就必須與勞工協商，並在指派工作時，優先選擇工作地點與投票地點一致的勞工。