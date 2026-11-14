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以下為本文摘要

Netflix 11月下檔好片推薦一：話題強檔與商業爽片

Netflix 11月下檔好片推薦二：台灣與亞洲必看情懷片

Netflix 11月下檔好片推薦三：影展口碑與催淚神作

11月 Netflix下架電影完整速查表

Netflix 11月下檔好片推薦一：話題強檔與商業爽片

▲《絕地7騎士》集結丹佐華盛頓（前左）、克里斯普瑞特（前右）等大咖巨星。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix 11月下檔好片推薦二：台灣與亞洲必看情懷片

▲《等一個人咖啡》是禾浩辰（左）走紅代表作。（圖／《等一個人咖啡》劇照）

Netflix 11月下檔好片推薦三：影展口碑與催淚神作

▲《有你真好》劇情超級賺人熱淚，俞承豪（右）透過該片紅遍韓國。（圖／《有你真好》劇照）

【11月Netflix下架電影完整速查表（11/14起）】

影迷們注意，片單又要大洗牌了！根據台灣影劇資料庫網站awwrated公布的「Netflix 台灣區即將下架」最新片單，11月將有一波高口碑與話題電影陸續到期下架。《NOWNEWS今日新聞》本文精選出10部話題度與口碑兼具的好電影，推薦大家排進週末必看片單！被無數系列粉絲盛讚為「近年最好看」的《變形金剛》系列口碑翻身之作！全片採動畫製作，將時間線拉回賽博坦星球的礦工時期，揭開柯博文與密卡登如何從並肩作戰的患難兄弟，一步步走向理念分歧、最終成為宿敵的起源故事。由現象級恐怖片《鬼手鬼手 請開口》澳洲雙胞胎導演丹尼與麥可菲利普再度聯手執導，並找來奧斯卡提名女星莎莉霍金斯主演。故事描述一對兄妹在新養母的偏遠住所中，意外發現駭人的神祕儀式，驚悚氛圍十足，喜歡恐怖片的觀眾千萬別錯過。集結丹佐華盛頓、克里斯普瑞特、伊森霍克與韓國男神李炳憲的豪華跨國卡司！改編自經典西部片，講述7名背景各異的賞金獵人與亡命之徒，受雇保護小鎮居民對抗貪婪惡霸的熱血槍戰故事，節奏明快、娛樂性極高。名導盧貝松監製的法國經典飆車喜劇，更是許多台灣觀眾從小在電影台看到大的童年回憶！看熱血計程車司機開著改裝「標緻 406」在馬賽街頭狂飆，搭配菜鳥警察鬧出一連串爆笑烏龍，重溫依然舒壓。台灣導演陳潔瑤執導、一舉奪下第59屆金馬獎最佳導演與最佳女配角的溫暖力作。鏡頭深入宜蘭南澳泰雅族部落，透過一家三代在面臨選舉、土地與跨文化婚姻時的衝突與和解，拍出最真摯動人的台灣家庭群像。改編自九把刀同名暢銷小說，當年創下破億票房的青春愛情經典！由宋芸樺、布魯斯、賴雅妍與「玉女掌門人」周慧敏共同演出，從神祕的「老闆娘特調」展開一段關於等待與暗戀的浪漫故事，滿滿青春回憶殺。香港「棟篤笑之王」黃子華主演的現象級賀歲喜劇，當年上映時打破多項香港華語片票房紀錄。全片以三兄弟同住一屋簷下的晚餐飯局為核心，在幽默鬥嘴與修羅場之間，道盡現代家庭的親情與愛情難題。橫掃國際影展並奪下坎城影展最佳女演員獎的愛情神片。精準捕捉現代都會年輕人在職涯、愛情與人生方向上的迷惘與自我探索，其中「時間暫停奔跑穿過城市」的片段更是影迷心中的經典名場面。該片還讓女主角蕾娜特·萊茵斯薇拿到坎城影展最佳女演員的榮耀。榮獲奧斯卡最佳國際影片大獎！由「丹麥最性感大叔」邁茲米克森主演，講述4名陷入中年危機的高中老師，決定測試「人體血液維持微量酒精能提升工作效率」的荒誕理論。片尾邁茲米克森在港口微醺熱舞的橋段，更是全片最令人難忘的靈魂時刻。該片2021年還拿到奧斯卡最佳國際影片獎。本波片單中評分最高的「催淚天花板」！2002年上映的韓國國民經典電影，講述被送到鄉下與啞巴外婆同住的任性小男孩，從最初的嫌棄排斥，到逐漸被外婆無私的愛融化。片中「外婆買炸雞」等橋段至今仍逼哭無數觀眾，大家觀看時，衛生紙請務必準備好。11月15日下架： 《瞎趴姊妹》11月18日下架： 《偷穿高跟鞋》、《一路響叮噹》、《江湖四霸王》11月20日下架： 《粉紅豹》、《粉紅豹：2 有惡豹》、《官賤對決》、《地獄廚房》、《送子鳥》11月21日下架： 《來自邊緣的明信片》、《盧多：要命遊戲》、《戇徒》、《紙牌之國》11月22日下架： 《危情逃亡》11月23日下架： 《龍族：救援騎士：赫斯嘉樂佳節》、《龍族：救援騎士：迷曲龍的祕密》、《龍族：救援騎士：尋找黃金龍》11月24日下架： 《病人的回憶》11月25日下架： 《刀鋒戰士3：三位一體》11月26日下架： 《陰兒房：鬼門陰深處》11月27日下架： 《絕地7騎士》、《岸上風雲》、《金翅雀》、《波蘭國度》11月29日下架： 《變形金剛：源起》、《是誰搞的鬼》、《滿血復活》、《倒楣性愛和瘋狂A片》、《李茂扮太子》、《85年的夏天》、《愛瘋狂》、《漂浪人生》、《鬼把戲》、《撕裂異弒界》、《愛我還是愛他》、《練愛基地》、《月影》、《飯戲攻心》、《天才狂歡派對: 首部曲》、《午後彌撒》、《海角上的兄妹》、《人生轉運站》、《2gether電影版: 只因我們天生一對》、《同窗生》、《金錢帝國: 追虎擒龍》、《山的那一邊》、《天才狂歡派對: 最終章》、《依然記得我愛你》、《大俠胡金銓第一部曲—先知曾經來過》、《惠子不能輸》、《世界上最爛的人》、《麥特與麥斯》、《革命前夕的摩托車日記》、《心之谷》、《哈勇家》、《大俠胡金銓第二部曲—斷腸人在天涯》、《醉好的時光》、《那個男人》、《破案天才伽利略: 沉默的遊行》、《新．超人力霸王》、《疾凍救援》、《終極殺陣》、《有你真好》、《熱帶往事》、《等一個人咖啡》、《痞子英雄2: 黎明再起》、《這個殺手不太冷靜》