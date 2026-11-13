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▲新北市長侯友宜(右二)、桃園市長張善政(左二)，共同為動土儀式的金鏟簽名，象徵兩市合作的重要里程碑。（圖／NOWnews攝）

▲新北市長侯友宜、桃園市長張善政共同為動土儀式祈福。（圖／NOWnews攝）

▲動土儀式還特別找來祥獅獻瑞，希望全力朝2034年完工通車的目標邁進。（圖／NOWnews攝）

▲新北捷運「四環八線」持續推進，三鶯延伸桃園八德線開工，未來土城到八德一車直達。（圖／新北與桃園市府提供）

新北捷運「四環八線」持續推進，其中第三環的三鶯線通車後，三鶯延伸桃園八德線也有重大進展！今（13）日舉行三鶯延伸八德線地下段土建及全線機電系統開工動土典禮，由新北市長侯友宜與桃園市長張善政共同主持，率領新北、桃園捷運工程團隊，祈求工程如期如質、順利於 2034 年完工！未來通車後，民眾搭乘三鶯線即可從新北土城「一車直達」桃園八德，實現捷運跨縣市串聯的重要願景，進一步提升往返雙北、桃園及桃園國際機場的交通便利性。新北市長侯友宜表示，三鶯線延伸八德線不僅是新北與桃園兩市合作的重要里程碑，更是實現區域治理、共榮生活圈的具體展現，透過捷運網絡的延伸，讓基北北桃的捷運路網更加緊密貼合，提供市民朋友安全、便捷、低碳的綠色運輸選擇，侯友宜市長也不忘特別感謝中央及兩市議會的大力支持，還有工程團隊的努力，讓三鶯延伸八德線順利邁入實質施工階段。桃園市長張善政也指出，八德區近年來人口成長迅速、發展蓬勃，對外交通需求殷切，此次三鶯線延伸八德線的開工，搭配桃園捷運綠線等重大軌道建設，讓八德的交通建設全面升級，在新北市府的幫助下，未來雙北與桃園的緊密攜手，將能打造出四通八達的「新八德」，不僅便利通勤族，更將帶動沿線的產業與區域經濟發展。新北市捷運工程局強調，三鶯延伸八德線全長約3.9公里，起點銜接三鶯線終點站（LB12 鶯桃福德站），終點則與桃園捷運綠線 G04 站共構轉乘，這工程最大的特色在於落實「一車直達」的便利設計，民眾自新北市土城出發後，無須中途換車即可直達桃園八德。此外，G04 車站還特別規劃了「雙線轉乘 30 秒」的優化動線，讓旅客在三鶯線與桃園捷運綠線之間能夠快速、無縫地轉乘，大幅節省通勤時間，未來通車後，從八德出發不僅能快速串聯板南線與三鶯線，更能便捷轉乘至桃園機場或大台北都會區，建構出更具效率的捷運路網。今日地下段土建及全線機電系統動土後，雙北捷運團隊表示，工程團隊將全力以赴克服各項施工挑戰，秉持最高工安與品質標準，全力朝2034年完工通車的目標邁進。隨著三鶯線延伸八德線的積極推動，未來不僅能紓解國道及區域道路的交通壓力，更將實踐低碳、環保、便捷的永續交通願景，為北台灣千萬市民創造更優質的共榮生活圈！