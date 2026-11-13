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▲沈伯洋下午赴關渡宮參拜，支持者熱情等候。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.13）

陸委會今（13）日公布「中國大陸情勢報告」，在中國對台工作方面，列入國台辦證實懲戒沈伯洋之父（沈土城）的關聯企業（VWAY），並批蔡康永出席台北市長候選人沈伯洋競總成立大會，持續「懲獨」及推動「促融、促統」。對此，沈伯洋下午受訪時表示，對中國來說，當然可能想要干預，但現階段台灣人已經看得非常清楚，「我們台北市長要怎麼選？就是台北市民自己決定，其實跟中國也沒有什麼太大的關係」。陸委會公布「中國大陸情勢報告」指出，中共持續以「懲獨」為由，恫嚇我相關人員。報告提到，蔡康永出席沈伯洋競選總部成立大會，中共官媒呼籲陸企抵制，國台辦10月14日稱，在大是大非問題上沒有模糊空間，強調不能一邊賺取中國紅利，一邊與「台獨」勢力勾連，28日籲台灣演藝界人士要以做堂堂正正中國人為榮，多做有利增進兩岸交流合作的事。沈伯洋下午在立委吳思瑤、議員林延鳳、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧、林世宗等人陪同下赴關渡宮參拜。媒體會後詢問，在「中國情勢報告」 中，中國對台工作方面，列入沈伯洋父親企業，並批評蔡康永赴沈伯洋競總成立大會，如何中國對北市選情是正面還是負面？沈伯洋回應，整個選舉都是這樣，有時候中國可能會想要攻擊，又或者挑釁，若本人不容易被挑釁或攻擊時，他們一定會去找別的對象，這其實在選舉蠻常見的。沈伯洋說，對中國來說，一直以來當然可能想要干預，但現階段台灣人已經看得非常清楚，「我們台北市長要怎麼選？就是台北市民自己決定，其實跟中國也沒有什麼太大的關係」。媒體詢問，沈伯洋之前赴公館掃街有大量的人潮，如何看待蔣萬安昨天也到公館掃街？沈伯洋說，能到夜市傾聽攤商聲音，對他們來講是重要的，每一次也都會有一些熱情的支持者跟他們一起去、做消費，他們很高興能為當地帶來更多的消費活動。沈伯洋提到，昨天看到蔣市長有過去，他覺得很高興，畢竟也可以帶來商機、傾聽攤商的聲音，「但重點是我們所提出的政策，到底誰才能夠打動人，才是比較重要的」。