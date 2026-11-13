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陳揮文傻眼砲轟：沒別的東西攻擊了嗎？

蔡英文瞬間扭轉局勢！一篇文狂吸84萬讚

蔣萬安稱「振聾發聵」！陳揮文曝自身觀察

音樂人羅大佑日前接受媒體人唐湘龍專訪，談及政治議題時，竟點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴及前監察院長陳菊沒有結婚生子，質疑她們是否真能為下一代著想，引爆性別歧視爭議。對此，資深媒體人陳揮文也看不下去，痛批羅大佑根本是在「做球」給蔡英文，不僅讓對方成功反擊，瞬間變成台北市長蔣萬安的「豬隊友」，更幫了民進黨台北市長候選人沈伯洋。陳揮文近日在直播節目中談及羅大佑爭議，指出蔡英文過去擔任總統期間，就屢屢因性別、婚姻及生育狀況遭到外界攻擊，從「穿裙子不能當三軍統帥」，到「蔡英文沒結婚」、「蔡英文沒小孩」，類似言論早已屢見不鮮。陳揮文直言，自己對這類攻擊甚至已經感到麻痺，忍不住質疑：「你們沒有別的東西去攻擊她嗎？」為何每次都要拿別人的家庭、婚姻及生育狀況做文章，甚至連女性穿裙子都能成為攻擊素材，最後卻總是讓相關言論成為新聞焦點。事實上，羅大佑相關言論曝光後，蔡英文也親自透過臉書回應，坦言自己確實沒有孩子，但當年當選總統時，最大的心願就是留下更好的台灣，讓每個孩子都能擁有不必孤單的童年。她更強調：「我確實沒有自己的孩子，但我用盡全力，守護台灣的每一個孩子。」一番話迅速引發網友熱議，臉書及Threads雙平台至今累積飆破84萬人按讚力挺。對此，陳揮文認為，羅大佑原本想藉由生育議題質疑政治人物，孰料不僅沒有達到預期效果，甚至主動「做球」給蔡英文，讓她透過一篇臉書貼文成功扭轉話題。陳揮文也不認同這類發言能單純以「言論自由」帶過，直言拿單身、未婚或因各種原因無法生育的人做文章，根本就是對特定族群的攻擊與歧視。陳揮文接著將矛頭轉向羅大佑，既然提到賴清德的兒子在美國，那麼國民黨又有多少人的孩子也在美國，傻眼反問：「國民黨沒有嗎？」對於直播留言區有人替羅大佑辯護，陳揮文更直接開嗆：「你們要幫羅大佑辯護的人到別的地方去」，並怒轟羅大佑整段發言，自己大部分都不認同。這場風波也延燒至台北市長選戰，蔣萬安日前談及羅大佑專訪時，曾以「振聾發聵」形容部分評論，隨即掀起一波負面聲浪；他事後則進一步解釋，自己認同的是羅大佑批評賴清德與卓榮泰，針對行政院不副署、不執行的作法是「狼狽為奸」，但並不認同以是否結婚、生子，作為判斷政治人物是否重視兒少政策的標準。對於蔣萬安的態度，陳揮文在直播中表示，如果是由自己來提問，會直接說：「請問蔣市長，關於蔡英文沒生小孩這個事情，羅大佑應不應該向蔡英文道歉？」而他認為，從蔣萬安後續的澄清來看，「很顯然蔣萬安也不認同這句話嘛」，讓性別歧視風波持續擴大。