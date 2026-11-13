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立法委員邱議瑩12日晚間特別陪同高雄市議員林志誠在岡山展開車隊掃街，沿途向鄉親揮手致意。面對激烈選情，邱議瑩表達對林志誠選情的憂心，盼支持者在最後關鍵時刻凝聚力量。不要因為分票，讓一位認真做事的議員失去繼續服務的機會。邱議瑩表示，林志誠這次選情相當危急，選戰進入最後關頭，每一張選票都可能成為關鍵。她強調，林志誠長期深耕地方，認真服務鄉親，對地方建設與民眾陳情始終全力以赴。如今面臨激烈競爭，更需要支持者集中選票，不要因為分票，讓一位認真做事的議員失去繼續服務的機會。邱議瑩也提到，選舉不是比誰聲量大，而是要讓真正做事的人能夠繼續為地方付出。距離投票日已經不遠，她希望鄉親能夠看見林志誠多年來的努力，不要讓長期投入基層服務的人，在最後關鍵時刻留下遺憾。林志誠感謝邱議瑩特別前來岡山陪同掃街。他坦言，這次選情確實艱困，自己不敢有絲毫鬆懈。從選戰開始至今，每天持續走入市場、站路口、深入地方拜訪，就是希望讓更多鄉親看見自己的努力。林志誠表示，面對最後階段的選戰，自己一定會堅持到最後一刻，爭取每一份支持。他也懇請鄉親給予繼續服務的機會，讓多年來累積的地方服務經驗，能夠繼續在議會發揮力量。