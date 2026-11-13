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曾在美國職棒大聯盟寫下2183勝傳奇、並率領休士頓太空人登頂世界大賽冠軍的77歲名人堂級教頭貝克（Dusty Baker），竟驚喜現身在尼加拉瓜舉行的2026年U23世界盃棒球賽休息區。不同於年初擔任成人國家隊總教練，貝克此次選擇放下主帥光環、轉任地主尼加拉瓜U23代表隊的幕後教練團顧問，全力輔佐總教練貝加（Aníbal Vega）培育年輕世代。貝克在接受採訪時真情流露，坦言今年初帶隊征戰世界棒球經典賽（WBC）卻「一勝難求」的挫敗至今仍讓他耿耿於懷，這份放不下的執念，正是驅動他幫助中南美洲培育新生代好手的動力。說起這段跨越國界的棒球奇緣，貝克原本與尼加拉瓜並無任何血緣或地緣連結，一切的起點全來自兩位深交多年的摯友。第一位是與他相識超過半世紀的50年老友喬治・聖地牙哥（George Santiago），另一位則是昔日在舊金山巨人隊麾下效力的尼加拉瓜籍前大聯盟外野手馬文・貝納德（Marvin Benard）。當年貝納德懷抱著振興祖國棒球的使命感，親自向恩師發出誠摯呼喚：「尼加拉瓜需要你！」隨後在聖地牙哥的積極奔走與協商牽線下，促成了貝克接掌2026年WBC尼加拉瓜代表隊兵符的歷史性決定。在正式點頭答應邀約前，慎重其事的貝克曾帶著妻子親自飛往尼加拉瓜實地走訪。他坦言，過去自己對這個中美洲國家的印象僅停留在外界報導，直到雙腳踏上這片土地，親眼目睹當地壯麗的自然風光、民眾發自內心的熱情款待，以及遠超預期的基層棒球實力與濃厚文化後，貝克當下便在心中做出決定：「我相信自己有能力幫助這群年輕球員變得更好！」今年初的2026年世界棒球經典賽，貝克親自掛帥領軍尼加拉瓜出征，無奈受制於整體陣容深度落差，最終未能帶回任何一場勝利。即便早已歷經大聯盟無數風浪與世界大賽洗禮，這場零勝的挫敗依舊深深烙印在這位老帥心頭，「經典賽輸球真的讓我感到非常難受，我們竟然連一場都沒有贏下來，這件事一直留在我的心裡。」在經典賽結束離開尼加拉瓜前，他曾親口向當地保證「自己一定會再回來」，而此次現身U23世界盃現場，正是他兌現承諾的具體行動。貝克感性表示，當時自己因戰績不理想而陷入深沉自責，反而是尼加拉瓜的球員與熱情民眾紛紛圍上前安慰他、告訴他「國家隊已經在你的帶領下明顯進步了」。為了大幅拉高訓練品質，貝克更動用自身在美職的深厚人脈，親自邀請了過去合作過的資深教練與前大聯盟名將，包括佩提斯（Gary Pettis）、瓊斯（Jacque Jones）及西蒙（Randall Simon）等人一同飛抵尼加拉瓜，傾囊相授大聯盟守備跑壘細節、打擊機制與比賽心理學。球員時期征戰19季累積1981安與242轟、轉任教頭後在26個賽季狂摘2183勝，並在2022年以73歲高齡率領太空人捧起夢寐以求的世界大賽冠軍金盃，貝克的棒球生涯早已功成名就、毫無缺憾。然而，77歲的他依然無法將目光從紅土與白球上移開。貝克直言，雖然自己也無法確定未來身體狀況還能允許他多少次飛往尼加拉瓜，但「協助年輕球員天天進步」永遠是他站在球場上的唯一目標；他更透露，目前團隊的視野早已放眼未來，包括下一屆以及下一屆世界棒球經典賽（WBC）的國家隊人才銜接藍圖，都已納入他的整體規劃之中。至於球迷最關心的「貝克專屬註冊商標」，在比賽中總愛咬著一根牙籤的經典造型是否依然健在？這位老帥聽完忍不住開懷大笑，坦言咬牙籤是他數十年來在緊張戰局中釋放高壓的最佳方式：「只要我還坐在休息區裡的一天，球迷們就絕對還能看見那個咬著牙籤的熟悉身影！」