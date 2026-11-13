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曾席捲亞洲、陪伴無數粉絲走過青春歲月的韓國男團SS501，曾經唱紅《花樣男子》（韓版流星花園）電視原聲帶，許久未合體的金賢重、許永生、金奎鐘，宣布以「FIVE O ONE」之名再度攜手登台，並於2027年1月23日星期六下午17:00在高雄流行音樂中心海音館舉辦《2027 FIVE O ONE 20TH ANNIVERSARY CONCERT NEW YEAR IN KAOHSIUNG》演唱會，不過票價、售票日等詳細資訊尚未公布，粉絲日後可至主辦單位OAK & LIGHT Creative橡光創意娛樂查詢。2005年出道的SS501由金賢重、許永生、金奎鐘、朴政珉、金亨俊等5人組成，憑藉〈Snow Prince〉、〈Deja Vu〉、〈Love Like This〉等經典歌曲累積超高人氣，更因演唱韓劇《花樣男子》原聲帶歌曲〈因為我太傻〉（내 머리가 나빠서）風靡亞洲，其中飾演花澤類（韓版角色為：尹智厚）的金賢重，更是許多觀眾心中的青春記憶；直到2010年，成員不再續約、分屬不同公司各自發展，但承諾粉絲團體不會解散，後來許永生、金奎鐘、金亨俊以3人團體Double S 301持續活動。多年來，3人各自在音樂、戲劇、音樂劇等不同領域持續發光發熱，而彼此之間的情誼，以及與粉絲之間的深厚羈絆，始終不曾褪色。他們上一次來台是17年前的台北演唱會，這次為了紀念出道20週年，金賢重、許永生、金奎鐘於2025年以「FIVE O ONE」之名重新聚首，並將於1月23日首度在高雄開唱，讓等待多年的Triple S（官方粉絲名）驚喜萬分。在正式公布來台演出消息前，主辦單位便透過官方社群平台釋出預告，引發粉絲熱烈討論與猜測，許多豌豆公主（粉絲名暱稱）難掩興奮之情，紛紛留言表示：「原來有生之年還能在台灣看到歐巴們」、「活得夠久什麼都會發生就是在說現在嗎？」、「終於 終於…!!!」，甚至有粉絲幽默喊話：「豌豆公主們可以準備枕頭派對了！」，對活動充滿期待。