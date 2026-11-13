我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳傳記作者投書紐時：私下傲慢自大、難容異見（圖／截自華爾街日報）

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳因婚外情與間諜疑雲，短時間內從「AI 教父」跌落神壇，被迫辭去執掌 33 年的執行長一職。曾為他寫傳記的美國科技作家威特（Stephen Witt）12 日在《紐約時報》發表投書，題目是〈我寫過黃仁勳傳記。這是他殞落的原因〉。威特直言，黃仁勳的崩壞「是一個關於男性傲慢、因為盲目自負而毀了自己的故事」。他還描述黃仁勳對外塑造的形象，和私下的作風落差很大。威特是暢銷書《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》（The Thinking Machine）的作者。他在文中形容，黃仁勳「相當傲慢，對不同的意見幾乎毫無忍受度」。就算只在小事上反駁他，也像「點燃引信」；如果對方繼續堅持，黃仁勳就可能當場爆發，大罵對方愚蠢，一場訓話「很可能會持續一個小時以上」。威特說，輝達高階主管看起來確實很怕黃仁勳。聽他們描述時，他想起電影《進擊的鼓手》（Whiplash）裡那位嚴厲又有虐待傾向的音樂老師。他也看過部屬在黃仁勳面前奉承陪笑，等黃仁勳走出房間後才低聲抱怨。威特回憶，2023 年初次接觸黃仁勳時，黃仁勳和團隊都很積極地塑造謙遜形象。訪談中，他常淡化自己的成就，把功勞歸給員工和主管；也喜歡跟服務人員熱絡聊天，常提起自己以前當過洗碗工。兩人有一次在連鎖餐廳 Denny’s 吃早餐，黃仁勳低調給了女服務生 1,000 美元（約新台幣 3.3 萬元）小費，威特是事後找到那位服務生才知道。不過他坦言，隨著採訪愈來愈深入，他開始懷疑這些舉動可能是「一場用來滿足自我形象的表演」。針對最近被踢爆的婚外情，威特說，他今年稍早就聽過黃仁勳不忠的傳聞，但一直無法證實。他認為，輝達內部有一種像黑手黨「緘默法則」般的「沉默文化」，讓問題被長期掩蓋，讓黃仁勳最糟的一面有機會顯露出來。這股沉默一直到政府情報和媒體報導出來才被打破。威特引述一名輝達前員工的說法指出，黃仁勳和直屬部下、醫療健康事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）的婚外情，在公司內部早就是公開的祕密，而在輝達擔任主管的一對子女顯然也知情。威特說，他問這名前員工，黃仁勳怎麼會在子女面前做出這種事，對方回答：「這讓他有快感，一種自戀者的快感。」不過，這只是這名前員工的個人說法。威特也指出，黃仁勳花了很大的公關力氣掩飾自己的傲慢，在經營愛家好男人的形象上更是用心。他常公開談起妻子洛莉（Lori）和兩名子女，也常帶家人出國，「他對家人的愛似乎是真誠的」。威特寫傳記時訪問過兩人 20 多歲就認識的老朋友，問到這段婚姻是否可能有不忠或「特殊安排」時，朋友們都說夫妻倆婚姻幸福，甚至令人羨慕，和現在爆出的婚外情形成強烈對比。談到政治，威特表示，黃仁勳過去對政治興趣不大，所以後來成為美國總統川普的親密盟友時，讓人有些意外。他寫道：「川普和黃仁勳有不少共同點：吹牛、自戀，還有愛拈花惹草。」黃仁勳離職後，輝達目前由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長。威特認為，財務出身的克瑞斯無法長期領導輝達。他說，接班人「必須是一位世界級的電腦科學家，有能力和強大的客戶達成交易，並在晶片延誤交貨時打電話到台灣罵人」。威特在文章最後寫道：「沒有黃仁勳的輝達就像沒有喬丹的公牛隊。」他說，黃仁勳一手打造了輝達，卻也因為自己的傲慢與自戀，留下了一個可能無法填補的真空。