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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）因接連爆出婚外情醜聞，已辭去輝達總裁、執行長及董事職務。在戲劇性地交出公司領導權後的數小時內，黃仁勳位於舊金山、價值3800萬美元（約新台幣12.5億元）的豪宅外動靜頻頻，多名親友陸續抵達宅邸陪伴，還有外送炸雞送達，引發外界高度關注。根據《每日郵報》報導，位於舊金山高級住宅區「太平洋高地」（Pacific Heights）的黃仁勳豪宅，擁有7間臥室，還有私人電梯、健身房、家庭劇院、戶外廚房和2間酒窖。在黃仁勳辭職的消息曝光後，接連有外送餐點送達豪宅，並由身穿制服的管家代為簽收。其中一筆來自當地連鎖餐廳「Proposition Chicken」的訂單，份量足以供四人享用炸雞與薯條，顯示屋內正有親友聚會。另外還有目擊者看見一名貼身助理抵達黃仁勳豪宅後，一輛未標示公司名稱的白色廂型車隨即駛入，車上載有多個足以裝載辦公室私人物品的大型紙箱。該輛廂型車在停留不到30分鐘後便即離開，並帶走另一批紙箱，箱上標籤顯示收件地址為加州奧克蘭的一間UPS門市。黃仁勳本週一仍有前往輝達位於聖塔克拉拉的總部上班，試圖展現一切如常的姿態，但隨著不倫事件連環爆，不僅重創了他多年來建立的愛家與專業形象，最終也讓一手創立並掌舵輝達33年的黃仁勳不得不黯然下台。