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韓籍人氣啦啦隊女神李雅英日前宣布離開台灣經紀公司，後續動向引發關注，今（13）日確定加入新成立的經紀公司「綠洲禾光娛樂（OASIS TREE）」，未來將由新團隊負責演藝經紀及相關合作事務，持續在台灣展開各項活動；而公司創辦人 Oliver Kim（金東炫）為韓國製作人，長期活躍於亞洲市場，並曾共同參與 Energy 人氣歌曲〈星期五晚上〉的詞曲創作。對於全新動向，李雅英表示：「謝謝一直以來支持我的大家！很開心能迎接新的開始，之後也會繼續在球場上為大家加油，並帶來更多不一樣的內容。」李雅英今宣布加盟新成立的經紀公司「綠洲禾光娛樂」，11月14日將現身臺北富邦勇士主場開幕戰，與其他 Fubon Angels 韓籍成員一同登場。李雅英表示：「謝謝一直以來支持我的大家！很開心能迎接新的開始，之後也會繼續在球場上為大家加油，並帶來更多不一樣的內容，請大家多多期待。」來台發展後，李雅英除了啦啦隊活動，近年也陸續參與綜藝節目、品牌合作，並推出個人單曲〈哇塞〉及〈狐狸呀〉，未來除了延續既有的演藝活動，也將規劃更多 YouTube 原創影音內容，讓粉絲看見球場之外更加自然、有趣的李雅英。OASIS TREE 創立於韓國，以內容製作及版權發行起步，今年在台北成立「綠洲禾光娛樂」，正式拓展台灣市場。公司整合藝人經紀、影音內容企劃製作、品牌合作及演出活動，致力於串聯台灣與韓國的娛樂資源，為藝人打造更多元的發展舞台。而公司創辦人 Oliver Kim（金東炫）為韓國製作人，長期活躍於亞洲市場，曾共同參與 Energy 人氣歌曲〈星期五晚上〉的詞曲創作，也曾參與李雅英個人單曲〈哇塞〉及〈狐狸呀〉的製作，雙方已有良好的合作基礎，此次將進一步攜手規劃雅英未來的演藝活動。先前不少粉絲擔心李雅英在台發展是否有變數，如今加盟新公司也代表她將持續在台灣與粉絲見面，相關節目、影音作品及活動消息，待確認後也會陸續透過官方管道公布。