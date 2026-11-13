我是廣告 請繼續往下閱讀

李四川「林洋港附身」？學者揭台語背後的親民戰術

鈕則勳點出「三大驚奇」 李四川攻守兼具

蘇巧慧輸在距離感？杜聖聰：願景有了、溝通卻吃虧

結論階段火力全開 李四川認錯反成攻防焦點

新北市長選舉公辦電視政見發表會今（13）日登場，國民黨候選人李四川與民進黨候選人蘇巧慧正面交鋒，雙方從市政建設一路攻防至過往爭議，最後結論階段更是火藥味十足。對此，兩名傳播學者不約而同將焦點放在李四川的表現，文化大學廣告系教授鈕則勳點出李四川創造「三大驚奇」，打破外界對他不擅言詞的刻板印象；銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰更以「林洋港附身」形容李四川，認為他透過台語及在地建設拉近與選民的距離，反觀蘇巧慧雖有政策願景，卻在表達方式上顯得較有距離感。杜聖聰分析，李四川此次政見發表會大量使用台語，讓人聯想到已故政治人物林洋港。林洋港過去被稱為「阿港伯」，以坦率、親切的談話風格建立政治形象，而李四川此次同樣透過民眾熟悉的語言，傳達自己長期投入基層建設、了解地方需求的形象。杜聖聰指出，李四川的溝通方式彷彿在告訴選民，「我跟你一樣，你家外面的馬路可能就是我鋪的，我懂你需要什麼」，不靠華麗口才，而是以行政經歷及親近感爭取認同。他認為，若放到當前政壇比較，李四川的風格其實更接近新北市長侯友宜，兩人都強調基層出身、務實做事，並以執行力作為政治訴求。杜聖聰也觀察到，李四川談及地方建設時，直接點出具體路名，搭配手卡輔助說明，讓抽象的政策變得容易理解。相較之下，蘇巧慧提出的「二十九顆星星」雖然具有畫面感與記憶點，但他認為，當李四川一條路、一項建設地說明時，蘇巧慧的城市願景就相對顯得抽象。鈕則勳則認為，李四川此次表現出乎意料，整體水準超出外界預期，甚至創造了「三大驚奇」。首先，李四川全程幾乎沒有看稿，還能搭配手板、手勢說明複雜政策，跳脫過去不擅言詞、缺乏語言魅力的既定印象。其次，李四川在論述中巧妙結合前市長朱立倫、現任市長侯友宜的施政成果，以及自己過去擔任副市長的行政經驗。鈕則勳認為，這樣的安排既能展現市政延續性，又不至於讓前任市長的光環掩蓋個人特色，成功凸顯自己的專業定位。第三則是攻守兼具。鈕則勳指出，李四川不僅針對行政院不副署《老人福利法》修法、長者健保費補助等議題發動攻勢，也質疑蘇巧慧在立法院的相關立場，並進一步追問中央對新北捷運經費補助、財政收支劃分法等問題，展現相當明確的攻防策略。至於蘇巧慧在辯論中提出的307公車路線及李四川弟弟相關爭議，鈕則勳認為，李四川也採取正面回應的方式，試圖塑造願意接受檢驗、經得起檢驗的形象。他總結，李四川此次戰略清晰，「三大驚奇」也為其個人選戰表現增添正面評價。對於蘇巧慧的表現，杜聖聰認為，她積極爭取年輕選票、提出城市發展願景，方向並沒有問題，但開場大量引經據典、使用成語，加上過程中一度卡詞、語速偏快，反而容易讓部分觀眾產生距離感。杜聖聰以新聞寫作為例指出，無論是新聞還是政見發表，都必須讓不熟悉議題的一般民眾能夠理解，「講得深不代表講得好，聽得懂才有說服力」。他形容，李四川給人的印象像是走出巷口就能遇到的「阿北」，蘇巧慧則容易讓人聯想到前往市府陳情時，與行政體系之間存在的距離。不過，杜聖聰強調，這並非兩人能力高低的問題，而是政治溝通方式的差異。地方選舉除了政策內容，候選人能否讓選民感受到親近、願意接觸，同樣值得關注。杜聖聰進一步分析，雙方在中間的提問階段大致勢均力敵，但到了最後結論，蘇巧慧針對負面選戰提出反擊，語氣明顯轉趨強烈，並質疑李四川連307公車路線都記錯，以及過去大巨蛋漏水等問題。然而，杜聖聰認為，蘇巧慧的攻勢反而提供李四川公開回應的機會。李四川坦承自己確實記錯307公車路線，事後也已承認錯誤，並重新搭乘一次，以「做錯了沒關係」的態度回應質疑，試圖展現坦然面對錯誤的形象。杜聖聰總結，李四川清楚自己並非口才型政治人物，因此在這場政見發表會上做了充分準備；相較之下，他認為蘇巧慧可能對對手的表現預估不足。這場政見發表會也讓外界重新檢視李四川的政治溝通風格，是否能進一步改變選民對其「不會講話」的既定印象，仍有待後續觀察。