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排名 球隊 戰績 1 委內瑞拉 3勝0敗 2 澳洲 2勝1敗 3 日本 2勝1敗 4 波多黎各 1勝2敗 5 中華隊 1勝2敗 6 韓國 0勝3敗

▲中華隊接下來將於台灣時間14、15日上午迎戰日本與委內瑞拉，必須全力爭取二連勝才有機會搶進前二。（圖／WBSC提供）

中華隊在2026年U23世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）首戰打出振奮人心的漂亮一仗！帶著預賽0勝2敗的背水一戰壓力，中華隊今（13）日面對宿敵韓國，靠著先發投手林佾葳主投6局僅失1分非責失的完美壓制，加上打線在2局下抓準韓國守備失誤與控球亂流單局狂灌5分，終場以6：1痛宰韓國，將戰績推進至1勝2敗、成功從淘汰懸崖邊續命。然而，這場勝利僅是保住生機的第一步，接下來中華隊正面迎戰日本與委內瑞拉已完全沒有輸球空間，即便搶下二連勝，仍得仰賴他隊戰果與殘酷的對戰優質率（TQB）比較，才能殺進最終冠軍戰。在超級循環賽首日另兩場戰役中，日本打線火力全開以11：1提前扣倒波多黎各，委內瑞拉則以6：3力退澳洲。首日三戰全數落幕後，委內瑞拉以3勝0敗穩坐龍頭，日本與澳洲同以2勝1敗緊追在後；中華隊與波多黎各同為1勝2敗，但因預賽曾以0：1惜敗波多黎各，依直接對戰規則暫列第5名，吞下3連敗的韓國則敬陪末座。本屆超級循環賽結束後，前兩名晉級冠軍戰，第3、4名則進入季軍戰。中華隊若想爭冠，不能只擠進前4，必須直接衝到前兩名。中華隊剩餘兩場比賽，將於台灣時間14日上午8時30分迎戰日本，15日上午8時30分交手委內瑞拉。晉級冠軍戰的第一個必要條件非常明確：如果中華隊剩餘賽程只拿1勝1敗，最終戰績將是2勝3敗。由於委內瑞拉目前已經取得3勝，日本與澳洲也將在最後一輪正面交鋒，兩隊之中至少會有一隊達到3勝，因此中華隊以2勝3敗不可能擠進前兩名。中華隊只要再輸一場，就確定無緣冠軍戰；若二連勝，最終戰績將提升至3勝2敗，才有機會加入前兩名競爭。即使中華隊連續擊敗日本與委內瑞拉，也不能保證取得冠軍戰門票，原因在於澳洲目前已經握有2勝1敗，接下來還要交手韓國與日本。對中華隊最有利的發展，是澳洲剩餘兩戰至少吞下1敗，最好是連敗。若澳洲接連不敵韓國、日本，最終僅有2勝3敗，中華隊只要自己二連勝，就一定能壓過澳洲。若澳洲擊敗韓國、再輸給日本，澳洲、日本與中華隊可能同為3勝2敗；屆時3隊彼此交手各為1勝1敗，將進一步比較對戰優質率（TQB），中華隊預賽曾以0：4不敵澳洲，因此對日本不僅要贏，最好盡可能拉大領先差距。另一種可能是澳洲剩餘兩戰全勝，以4勝1敗取得冠軍戰門票。此時中華隊若想搶下另一席，必須期待波多黎各先擊敗委內瑞拉，再由中華隊親手扳倒委內瑞拉，讓委內瑞拉降至3勝2敗。中華隊因直接對戰獲勝，才有機會在同戰績比較中取得優勢。依照WBSC競賽規章，超級循環賽若出現同戰績，優先比較同戰績球隊之間的勝敗關係；若3隊以上互有勝負、仍無法排定名次，才會計算TQB。TQB公式為「得分除以進攻局數，減去失分除以防守局數」，而且只計算同戰績球隊彼此交手的比賽。若仍然相同，才依序比較責失分TQB、對戰打擊率等項目。因此，中華隊接下來不能只求贏球。對日本與委內瑞拉若有擴大比分的機會，就必須盡量多拿分、減少失分，避免最後進入多隊戰績相同時，因TQB落居劣勢。