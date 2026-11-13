全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》GTA 6，即將於11月19日上市，連 YouTube 都準備一起狂歡！YouTube 宣布與遊戲開發商 Rockstar Games 合作，推出長達24小時的全球直播活動，邀請超過30名知名遊戲創作者接力登場，不只有實機遊玩畫面，還有遊戲 Podcast、限定互動特效等內容。台灣時間將於11月19日中午12時將率先展開暖場節目，下午1時正式開始24小時直播。除此之外，《GTA 6》尚未上市，相關影片在 YouTube 的累積觀看次數就已突破400億次。
《GTA 6》上市直播24小時！台灣11/19下午1時正式開播
根據YouTube官方公告，為慶祝《GTA 6》上市，YouTube 與 Rockstar Games 合作推出「Launch Day: YouTube's 24 Hour GTAVI Livestream」全球直播活動，邀請來自世界各地的知名創作者，一起見證這款話題遊戲正式登場。活動將於美國東部時間11月18日晚間11時展開暖場節目，換算成台灣時間為11月19日中午12時，由知名創作團隊 RDCWorld 主持。
24小時直播則從台灣時間11月19日下午1時開始，預計持續至11月20日下午1時。直播內容除了《GTA 6》實機遊玩畫面，也包括創作者 Podcast、原創節目及特別企劃，最後更將連線美國邁阿密，帶領觀眾感受遊戲上市熱潮。參與創作者包括 Caylus、Zhong、Kat、Jelly、Rivers、Jake Baldino、Cinna 等，另外也有日本知名遊戲實況主「赤髮的Tomo」參加。
YouTube 推出《GTA 6》限定特效！五星通緝令變互動禮物
除了24小時直播，YouTube 還特別為《GTA 6》推出5款限定直播互動禮物，其中包括遊戲最具代表性的「通緝星星」，觀眾可以在指定創作者的直播中使用特殊動畫，符合資格的觀眾還有機會免費獲得限定禮物，數量有限。
此外，YouTube Shorts 也將推出「GTAVI: Visit Vice City」專屬特效，讓玩家透過不同背景，彷彿親自走進《GTA 6》的罪惡城市。YouTube Music 則會在遊戲上市首週展示官方原聲帶與《GTA》系列經典歌曲播放清單。
《GTA 6》未上市就破400億觀看！YouTube也換上限定 LOGO
《GTA 6》的全球熱度有多驚人？YouTube 公布最新統計，《GTA》系列相關影片累積觀看次數已突破9000億次，其中光是《GTA 6》上市前相關影片，觀看次數就超過400億次，顯示這款遊戲早已成為全球玩家關注焦點。
為迎接《GTA 6》上市，YouTube 也將在首頁推出遊戲主題限定 LOGO，屆時玩家只要點擊，就能直接進入24小時全球直播。《GTA 6》預計於11月19日登上 PS5 及 Xbox Series X／S 平台，玩家即使沒有購買遊戲，也可以透過 YouTube 免費收看24小時直播，搶先欣賞其他創作者探索罪惡城市的過程。
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根據YouTube官方公告，為慶祝《GTA 6》上市，YouTube 與 Rockstar Games 合作推出「Launch Day: YouTube's 24 Hour GTAVI Livestream」全球直播活動，邀請來自世界各地的知名創作者，一起見證這款話題遊戲正式登場。活動將於美國東部時間11月18日晚間11時展開暖場節目，換算成台灣時間為11月19日中午12時，由知名創作團隊 RDCWorld 主持。
24小時直播則從台灣時間11月19日下午1時開始，預計持續至11月20日下午1時。直播內容除了《GTA 6》實機遊玩畫面，也包括創作者 Podcast、原創節目及特別企劃，最後更將連線美國邁阿密，帶領觀眾感受遊戲上市熱潮。參與創作者包括 Caylus、Zhong、Kat、Jelly、Rivers、Jake Baldino、Cinna 等，另外也有日本知名遊戲實況主「赤髮的Tomo」參加。
除了24小時直播，YouTube 還特別為《GTA 6》推出5款限定直播互動禮物，其中包括遊戲最具代表性的「通緝星星」，觀眾可以在指定創作者的直播中使用特殊動畫，符合資格的觀眾還有機會免費獲得限定禮物，數量有限。
此外，YouTube Shorts 也將推出「GTAVI: Visit Vice City」專屬特效，讓玩家透過不同背景，彷彿親自走進《GTA 6》的罪惡城市。YouTube Music 則會在遊戲上市首週展示官方原聲帶與《GTA》系列經典歌曲播放清單。
《GTA 6》的全球熱度有多驚人？YouTube 公布最新統計，《GTA》系列相關影片累積觀看次數已突破9000億次，其中光是《GTA 6》上市前相關影片，觀看次數就超過400億次，顯示這款遊戲早已成為全球玩家關注焦點。
為迎接《GTA 6》上市，YouTube 也將在首頁推出遊戲主題限定 LOGO，屆時玩家只要點擊，就能直接進入24小時全球直播。《GTA 6》預計於11月19日登上 PS5 及 Xbox Series X／S 平台，玩家即使沒有購買遊戲，也可以透過 YouTube 免費收看24小時直播，搶先欣賞其他創作者探索罪惡城市的過程。