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爭取國際泳池、匹克球場與國民運動中心

台東縣全民運動館暨青少年福利服務中心正式啟用，為台東公共建設再添新亮點。國民黨縣長候選人吳秀華表示，從孩子的歡笑、青年的活力，到長輩的健康生活，完善的公共運動設施不僅是城市建設，更是提升縣民生活品質的重要基礎，感謝饒慶鈴縣長及縣府團隊持續投入公共建設，讓台東鄉親擁有更多元、便利的運動與休閒空間。吳秀華指出，全民運動館結合健身、攀岩、街舞、銀髮活動、親子課程及青少年交流等多元功能，讓不同年齡層的鄉親都能找到適合自己的活動空間，也展現公共設施朝向全齡共享的發展方向。吳秀華表示，未來台東的運動建設還有更多發展空間，除了持續完善現有設施，也將朝三個方向努力：第一，推動國民運動中心建設，提供更完整的全民運動及休閒環境；第二，爭取興建國際標準室內游泳池，讓民眾全年都能安心游泳，也具備專業訓練及舉辦大型賽事的條件；第三，增設匹克球場及多功能運動場域，引進新興運動，鼓勵親子、青年及銀髮族共同參與。吳秀華進一步表示，運動不只是健康生活的一部分，也能結合城市發展、觀光產業及地方經濟，未來希望讓台東的運動設施更加完善，吸引更多運動愛好者走進台東，帶動住宿、餐飲及周邊產業發展，創造更多地方商機。吳秀華強調，公共建設需要延續，也需要不斷升級。未來將持續以提升縣民生活品質為目標，從基礎設施到全齡照顧，從健康運動到觀光發展，讓每一項建設都能真正回應鄉親需求。