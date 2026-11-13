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▲2026亞冠賽中華隊先發投手陳克羿，今日對澳洲隊先發4.2局失4分，送出8次三振、6次保送。（圖／中華職棒提供）

▲2026亞冠賽中華隊郭天信，在與澳洲隊之戰，於7局上大膽搶佔三壘，替馬傑森創造勝利打點的機會。（圖／中華職棒提供）

中華隊今（13）日在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）預賽第2戰以6：4險勝澳洲隊，奪下本屆賽會首勝。此役過程高潮迭起，先發投手陳克羿開局控球迷航，一連丟掉4分，所幸後續及時回穩，加上牛棚合力封鎖澳洲隊打線，聯手賞給對手8顆鴨蛋。打線則在變陣後收到奇效，近況火燙的馬傑森扛起中心打線重任，打下致勝超前分；此外，中華隊此役也徹底發揮「速度戰」特色，郭天信在7局上大膽搶壘，替馬傑森創造當英雄的舞台，成功掌握比賽主導權，沒有讓澳洲隊複製昨（12）日逆轉韓國的長打劇本。回顧整場比賽，陳克羿首局因4次保送失掉4分，但他能夠在第2局迅速回神，並一路完成4.2局的投球，絕對是中華隊前半段能緊咬比分的關鍵。陳克羿擁有優異的變化球能力，但單局控球迷航始終是他的「罩門」，攤開陳克羿中職歷年數據，生涯共有6次單局出現3次以上保送，不過前一次在「首局」失控投出3保送，已經要追溯至2023年球季，可說是相當罕見。也因為控球迷航發生在首局，讓陳克羿還有後續修正的空間，他在第2局回穩後，合計飆出8次三振，算是完成教練團賦予的任務。此外，先發捕手宋嘉翔首局因左腳扭傷意外退場，臨危受命替補上陣的張翔成功穩住陣腳，引導中華隊投手群賞給澳洲隊打線8顆鴨蛋，成為此役贏球的隱形功臣。攻擊方面，中華隊此役打線變陣收到顯著成效，特別是將手感火燙的馬傑森拉上第5棒，他不僅在首局適時安打先馳得點，7局上更擊出致勝高飛犧牲打，完美扮演中心打者輸送火力的角色。值得一提的是，中華隊此役有效運用「速度戰」施壓，首局張士綸、郭天信便發動雙盜壘成功，率先擾亂對方投手陣腳；雖然後續澳洲隊特別加強看管壘包，讓曾聖安、林佳緯的盜壘嘗試未能得逞，但教練團下達戰術的時機點都相當合理。而全場最關鍵的跑壘，莫過於7局上郭天信趁對手暴投時大膽繞過二壘、直闖三壘，正面挑戰捕手霍爾（Alex Hall）的傳球臂力，為後續打者創造出高飛犧牲打的絕佳機會，並親自跑回致勝超前分。投手調度與配球方面，中華隊5名投手全場僅讓澳洲隊擊出2支長打，關鍵在於能將球精準控在好球帶邊緣與追打區之間，讓澳洲隊打者難以形成有效強勁擊球。此外，陳克羿前5局運用大量變化球周旋，後續牛棚接手後改以剛猛速球強攻，讓澳洲隊打者產生明顯的速差與視覺落差，收到極佳的壓制成效。此役中華隊雖然贏得驚險，但投打兩端皆展現出色執行力，在背水一戰成功守住晉級生機。