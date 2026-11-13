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▲雨琦迅速分享中國官媒報導，引述習近平關於兩岸必定統一的談話，再次公開支持一個中國原則。（圖／宋雨琦微博）

韓團i-dle中國籍成員宋雨琦過去多次公開表達支持「一個中國」的立場，她昨（12）日再度轉發官媒報導，引述習近平關於兩岸必定統一的談話，並寫下「始終是銘刻在全體中華兒女骨子裡的共同信念」，韓國網友則擔憂台灣籍成員葉舒華的處境，韓國媒體更以「舒華該怎麼辦」等標題報導。昨天下午，雨琦在微博轉發中國官媒《新華社》關於中國國家主席習近平出席孫中山誕辰160週年紀念大會的貼文，文中寫道：「...解决台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。」雨琦並在配文寫下「國土不可分國家不可亂，民族不可散文明不可斷，始終是銘刻在全體中華兒女骨子裡的共同信念」，以表認同，此舉立刻在韓國論壇theqoo掀起熱議，韓媒《體育京鄉》更接連發布兩篇新聞報導，標題分別為「台灣籍舒華該怎麼辦」、「台灣籍成員舒華、子瑜受難史一再重演」。回顧雨琦先前的政治表態，香港反送中期間，她在微博轉發中國官媒發起的「五星紅旗有14億護旗手」貼文，公開表態支持「一個中國」原則。2023年7月，雨琦在參與中國實境秀《奔跑吧》受訪時，被問及「想對中國粉絲說什麼」，她順著提問回答即將前往「台灣、香港」開唱，節目組在字幕上標註為「中國台灣」、「中國香港」，此舉當時被台韓網友批評是將台灣納入中國的一部分，未顧及同團台灣成員舒華的處境。