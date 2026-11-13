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​多位民代與候選人紛紛表達力挺

選戰進入最後衝刺階段，繼國民黨主席鄭麗文日前到訪後，新竹縣長兼國民黨新竹縣黨部主委楊文科，親自率領黨內多位縣議員、市民代表候選人，以及跨縣市前來聲援的立委鄭正鈐，齊聚黨內的竹北市長候選人吳旭智競選總部。眾人不僅為登記1號的吳旭智加油打氣，更在現場互相懇託拉票，展現國民黨「不分你我、團結一致」的氣勢，力拚年底選舉全壘打。​新竹縣長楊文科在致詞中坦言，國民黨此次在新竹縣面臨不少挑戰，必須抱持「涅槃重生、化繭為蝶」的決心迎戰。他強調，國民黨提名的候選人向來腳踏實地、不開空頭支票，只要全黨團結一心，定能攻無不克，達成「縣長2號徐欣瑩、竹北市長1號吳旭智」以及所有黨籍民代全數當選的目標。​國民黨立委鄭正鈐提到，新竹縣市是共同生活圈，特地前來關心選情並為大家打氣，期盼最後十幾天大家緊盯選情、全力催票，讓新竹縣市所有國民黨推薦的候選人都能順利當選。​縣議員候選人林禹佑表示，肯定吳旭智8年來天天親力親為、以AI與博士專業服務地方，呼籲大家不受外界流言影響、穩住軍心，讓縣府、市公所與議會連成一條線，共同實現對鄉親的承諾。​縣議員候選人陳凱榮則說，真誠推薦「竹北大小事，交給1號吳旭智」，呼籲鄉親集中選票力挺一馬當先的吳旭智，一起為竹北打拚更幸福的未來。​縣議員候選人蔡志環指出，面對選戰最後關鍵15天，鼓勵主委與全體同志務必上緊發條、全力衝刺，延續國民黨過去的氣勢，在這次選戰中再次打出「全壘打」。​縣議員候選人戴佩如認為，以兩屆市民代表的經驗出發，強調竹北需要真正了解地方需求、看得到也用得到的吳旭智來掌舵，呼籲選民切勿分票，讓國民黨從縣長、市長到議員一條龍服務地方。​縣議員候選人杜文中表示，吳旭智即將走馬上任，自己也將以破釜沉舟全力輔佐未來的徐欣瑩縣長與吳旭智市長，延續縣政與交通建設，讓國民黨紅不讓。​整場活動氣氛熱絡，在場候選人與支持者互相勉勵，展現強烈的勝選決心。吳旭智也表示，感謝黨內前輩與同志們的全力相挺，在最後關鍵時刻將持續深入基層、握緊每一雙手，用最務實的政見爭取竹北市民的認同，迎向最後的勝利。