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輕資本 靶點授權CAR-T開發商

合作引正基因 明年推進動物概念驗證

順天醫藥旗下新藥中風新藥LT3001提前終止二期臨床試驗，加速推動效率，同時今（13）日在法說會「順藥2.0」策略，將以LT3001為核心推進臨床試驗，並佈局in-vivo CAR-T與次世代基因編輯兩大前沿平台。順藥今日股價亮燈漲停，收85.1元。全球每年約有1,200萬~1,360萬人罹患缺血性中風，目前唯一藥物是血栓溶劑（rt-PA），惟其造成出血的風險大並有用藥時間的限制，因此僅有3%至5%病患接受急性溶栓治療；另動脈導管取栓術臨床效果有限。LT3001可在中風後24小時內、單獨或結合機械取栓給藥，藥品市場潛力將高達106億美元。LT3001機制驗證，以10人為目標的206探索性影像試驗已順利完成首位受試者入組。初步影像結果符合團隊預期，為LT3001的創新溶栓機轉提供了首例真實世界數據。順藥昨宣布二期臨床試驗提前終止及結果分析，總經理葉聖文表示，原先第一階段收案時間太久，因此取栓二期將改在中國進行，希望可以更有效率的完成，預期明年啟動，並在一年半後完成。與上海醫藥合作的中國二／三期無縫橋接207試驗目前已啟動收案，聚焦發病24小時內、未接受靜脈溶栓或取栓治療的失能中風患者，第二期預計收案300人。目前30家目標中心已有28家通過倫理審查、19家啟動，累計2人入組。此外，針對取栓後併用LT3001的治療策略，203試驗Part A已完成並展現良好安全性，下一步計畫於2027開展多劑量對照試驗以拓展適用族群。第二個新成長引擎是細胞治療，順藥引進p40 裝甲（Armor）技術，順藥授權p40技術專利，採「IP分靶點授權、輕資本」策略，不自建細胞製造或全面承擔臨床開發。初期計畫將少數靶點分別授權予不同的CAR-T開發商，藉合作方推進產品與累積臨床驗證數據。目前已有多家CAR-T開發商積極接洽。順藥將利用分靶點授權、再授權分潤及後續平台交易，逐步放大智慧財產價值。第三個成長引擎是基因編輯。順藥布局次世代CRISPR基因編輯，CRISPR技術經過數十年的演進，已從單點基因敲除、取代演變到可實現大片段的基因置換。順藥將與引正基因啟動深度合作，將長期在中樞神經領域中累積的開發知識，結合引正基因的新一代基因編輯技術，探索在罕病中的治療潛力。雙方規劃今年完成疾病與靶點篩選，明年推進動物概念驗證，藉早期有效性與遞送可行性數據提高資產成熟度，進而尋求國際授權或或共同開發。