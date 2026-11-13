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南韓「大滿貫影帝」金倫奭與具教煥繼《逃出摩加迪休》後，睽違5年再度合作懸疑電影《暴雪》，該片也將於12月11日在台灣上映。兩人日前出席首爾媒體試映記者會分享拍攝幕後趣事，金倫奭透露，劇組在嚴寒環境中拍戲，冷到雙腳幾乎凍僵，具教煥則大讚前輩是自己的「最強應援團長」，沒想到金倫奭被問到合作過的男星中，誰最有兄弟情默契時，才剛把第一名頒給具教煥，隨即又笑說：「等到下一場記者會，我可能又不得不說金宣虎才是第一名了！」一席話逗得全場哈哈大笑。《暴雪》即將在12月11日於在台上映。本片劇情描述一座位在偏遠山區的車站，任職多年的站長甲洙（金倫奭 飾），原本只要完成最後一天工作，將職務交接給新任站務員，就能正式告別工作崗位，迎接退休生活，然而一場突如其來的暴雪，卻徹底打亂了所有安排。交通全面受阻，接班人遲遲未能抵達，整座車站也逐漸陷入與外界隔絕的孤立處境。直到隔天，自稱是新任站務員的玄宅（具教煥 飾）終於現身，沒想到在兩人進行職務交接之際，竟意外在鐵路隧道內發現一具來路不明的屍體。面對這起離奇命案，玄宅主動提出應該立即報警，但隨著調查逐漸展開，他的真實身分與來到車站的真正目的，卻開始令人起疑。究竟玄宅是真正的殺人凶手，還是被刻意推上檯面的代罪羔羊？當暴雪封鎖所有退路，隱藏在這座孤立車站裡的驚人真相，也將逐步浮出水面。《暴雪》是金倫奭與具教煥繼《逃出摩加迪休》之後，睽違5年再度攜手合作的新片，回憶起對戲過程，具教煥表示：「每個瞬間都讓我感到驚嘆，能夠直接面對前輩，與他一來一往地對戲、說出彼此的台詞，本身就是一件很不可思議的事。」他還分享當時對獨白場景壓力很大，前輩卻對他說了一句「今天是你的主場」，這句話讓具教煥印象深刻，「他是我最強大的應援團長，也是值得敬重的前輩，更是一位讓人感到安心、可靠的長輩」。金倫奭也盛讚具教煥：「他平時給人溫和的印象，但當他以銳利眼神直視對手時，卻彷彿利刃瞬間刺穿心臟一般，帶來令人戰慄的震撼！」尤其過去曾與河正宇、趙寅成、卞約漢等多位男星合作的他，更毫不掩飾對具教煥的喜愛：「如果要在今天這個場合選出銀幕兄弟情的默契搭檔第一名，絕對非具教煥莫屬！」不過，之後將跟金宣虎合演新戲的他，也隨即幽默補充：「等到下一場記者會，我可能又不得不說金宣虎才是第一名了！」逗得現場笑聲不斷。此外，本片是以遭暴雪封鎖、與外界隔絕的車站為背景，拍攝現場也必須面對極度嚴寒的考驗，金倫奭回憶拍攝過程：「即使穿著防寒靴，還是冷到雙腳完全凍僵。」他透露當時甚至連上廁所的時間都沒有，只能持續拍攝，不過等到拍攝結束後，看到電影劇照與影像成果，對本片產生十足信心。具教煥則分享，自己覺得片中穿著的站務員制服非常適合自己，因此拍攝結束後，還特別將制服帶回家收藏。