全聯、大全聯周末生鮮優惠來了！全聯自11月14日至11月16日推出生鮮爆殺優惠，鮭魚菲力特價199元，現省99元，雞棒腿切塊95元，蔬菜、水果及麵包甜點也同步降價，包括櫛瓜、牛奶麵包都29元；大全聯則自11月13日至11月16日祭出大採購優惠，土雞骨腿切塊2公斤特價489元、美國安格斯無骨牛小排火鍋片每100公克139.9元，下週降溫煮火鍋或燉雞湯的民眾可以把握。
全聯週末生鮮優惠！鮭魚菲力199元、雞棒腿95元（11/14-11/16）
海鮮、肉品
◾「鮭魚菲力（挪威）（220g／盒）」原價298元，特價199元，現省99元
◾「雞棒腿切塊（約400g／盒）」原價118元，特價95元
蔬果
◾「日本青森土歧蘋果#40（約220g／粒）」原價55元，特價45元
◾「櫛瓜（裸賣）（約200g／條）」原價49元，特價29元
熟食、甜點
◾「美味堂香滷雞胗（95g／包）」原價49元，特價39元
◾「We Sweet芋泥冰心捲（4入／220g）」原價85元，特價65元
◾「READ BREAD牛奶麵包（190g）」原價39元，特價29元
大全聯土雞骨腿切塊2公斤489元、牛小排火鍋片降價（11/13-11/16）
蔬果
◾「台灣水蓮（約150g／包）」原價46元，特價39元
◾「野菇趣（約500g／盒）」原價75元，特價69元
◾「台灣鮮香菇（中）（約600g／袋）」原價139元，特價115元
◾「台灣椪柑袋（約1.2kg／袋）」原價99元，特價85元
海鮮、肉品
◾「冷藏肉－新鮮豬絞肉／大包裝」原價188.4元／台斤，特價144元／台斤
◾「冷藏肉／解凍肉－土雞骨腿切塊2kg」原價600元，特價489元，現省111元
◾「直採美國安格斯無骨牛小排火鍋片／大包裝」，原價155元／100g，特價139.9元／100g
◾「滷豬腳片」原價31元／片，特價25元／片
◾「吳郭魚（500g／尾）」原價75元，特價55元
甜點、麵包
◾「巧克力小可頌9入」原價99元，特價89元
◾「丹麥燒餅4入」原價99元，特價89元
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海鮮、肉品
◾「鮭魚菲力（挪威）（220g／盒）」原價298元，特價199元，現省99元
◾「雞棒腿切塊（約400g／盒）」原價118元，特價95元
蔬果
◾「日本青森土歧蘋果#40（約220g／粒）」原價55元，特價45元
◾「櫛瓜（裸賣）（約200g／條）」原價49元，特價29元
熟食、甜點
◾「美味堂香滷雞胗（95g／包）」原價49元，特價39元
◾「We Sweet芋泥冰心捲（4入／220g）」原價85元，特價65元
◾「READ BREAD牛奶麵包（190g）」原價39元，特價29元
蔬果
◾「台灣水蓮（約150g／包）」原價46元，特價39元
◾「野菇趣（約500g／盒）」原價75元，特價69元
◾「台灣鮮香菇（中）（約600g／袋）」原價139元，特價115元
◾「台灣椪柑袋（約1.2kg／袋）」原價99元，特價85元
海鮮、肉品
◾「冷藏肉－新鮮豬絞肉／大包裝」原價188.4元／台斤，特價144元／台斤
◾「冷藏肉／解凍肉－土雞骨腿切塊2kg」原價600元，特價489元，現省111元
◾「直採美國安格斯無骨牛小排火鍋片／大包裝」，原價155元／100g，特價139.9元／100g
◾「滷豬腳片」原價31元／片，特價25元／片
◾「吳郭魚（500g／尾）」原價75元，特價55元
甜點、麵包
◾「巧克力小可頌9入」原價99元，特價89元
◾「丹麥燒餅4入」原價99元，特價89元