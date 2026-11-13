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▲全聯週末優惠！「鮭魚菲力（挪威）（220g／盒），原價298元，特價199元，現省99元。（圖／全聯提供）

▲全聯「雞棒腿切塊（約400g／盒）」原價118元，特價95元，適合燉雞湯、麻油雞或三杯雞。（圖／全聯提供）

全聯、大全聯周末生鮮優惠來了！全聯自11月14日至11月16日推出生鮮爆殺優惠，鮭魚菲力特價199元，現省99元，雞棒腿切塊95元，蔬菜、水果及麵包甜點也同步降價，包括櫛瓜、牛奶麵包都29元；大全聯則自11月13日至11月16日祭出大採購優惠，土雞骨腿切塊2公斤特價489元、美國安格斯無骨牛小排火鍋片每100公克139.9元，下週降溫煮火鍋或燉雞湯的民眾可以把握。◾「鮭魚菲力（挪威）（220g／盒）」原價298元，特價199元，現省99元◾「雞棒腿切塊（約400g／盒）」原價118元，特價95元◾「日本青森土歧蘋果#40（約220g／粒）」原價55元，特價45元◾「櫛瓜（裸賣）（約200g／條）」原價49元，特價29元◾「美味堂香滷雞胗（95g／包）」原價49元，特價39元◾「We Sweet芋泥冰心捲（4入／220g）」原價85元，特價65元◾「READ BREAD牛奶麵包（190g）」原價39元，特價29元◾「台灣水蓮（約150g／包）」原價46元，特價39元◾「野菇趣（約500g／盒）」原價75元，特價69元◾「台灣鮮香菇（中）（約600g／袋）」原價139元，特價115元◾「台灣椪柑袋（約1.2kg／袋）」原價99元，特價85元◾「冷藏肉－新鮮豬絞肉／大包裝」原價188.4元／台斤，特價144元／台斤◾「冷藏肉／解凍肉－土雞骨腿切塊2kg」原價600元，特價489元，現省111元◾「直採美國安格斯無骨牛小排火鍋片／大包裝」，原價155元／100g，特價139.9元／100g◾「滷豬腳片」原價31元／片，特價25元／片◾「吳郭魚（500g／尾）」原價75元，特價55元◾「巧克力小可頌9入」原價99元，特價89元◾「丹麥燒餅4入」原價99元，特價89元