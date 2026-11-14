「AI 可以提供答案與效率，但無法代替人類承擔責任。」信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會12月4日將舉辦《倫流說理 AI 3.0》工作坊，桌遊升級版對接《人工智慧基本法》七項原則。
AI技術快速發展，資料隱私、演算法公平性、科技應用及企業責任等議題日益受到重視。這場「《倫流說理 AI 3.0》倫理思辨實作工作坊」將在集思台大會議中心舉辦，邀請教師及企業人士透過桌遊體驗，一同探索 AI 時代的倫理教育與實務應用。
此次桌遊推出AI 3.0全新升級版，除了延續原有ESG、醫護倫理等多元議題，全新增加了32張 AI 個案卡及7張法遵卡。其中，32張AI個案卡取材自真實新聞事件與實際案例，涵蓋資料隱私、演算法偏誤、科技應用及企業責任等議題；7張法遵卡則對應臺灣《人工智慧基本法》第四條所列的七項基本原則，引導參與者認識 AI 發展與應用時應重視的倫理及治理原則。
中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華表示：「這次改版最重要的理念，是讓倫理思辨貼近真實決策。」新增的 AI 個案卡與法遵卡，引導參與者從不同角度檢視行動與決策，進一步思考：「合法是否就已足夠？誰得到好處？誰可能承擔代價？還有沒有更妥善的做法？」她強調，期盼參與者能在資訊有限、價值衝突的情境中，練習提出有依據、可執行且願意接受檢驗的選擇，培養面對複雜倫理困境的判斷能力。
面對AI 技術普及與永續發展趨勢，倫理教育是企業人才培育與組織治理不可或缺的一環。信義文化基金會執行長楊政學指出：「AI 可以提供答案與效率，但無法代替人類承擔責任，倫理教育能協助員工在資訊過載與技術焦慮中保有獨立思考與思辨能力，進而提升組織與員工的倫理素養及職場競爭力。」隨著數位轉型與演算法逐漸深入商業決策，企業在追求創新、效率與獲利的同時，更需要堅守「以人為本」的核心價值。
桌遊《倫流說理》以倫理思辨與情境式學習為核心，透過角色互動、案例討論及多元觀點交流，引導參與者思考不同情境下的倫理困境，藉此培養獨立思考、溝通表達及倫理決策能力。藉由遊戲化學習，參與者能從不同利害關係人的立場分析問題、辨識潛在風險，並進一步思考科技創新、倫理責任與永續發展之間的平衡，將抽象的倫理概念轉化為具體的判斷與決策練習。
工作坊將帶領參與者認識倫理思辨及 Kohlberg 道德發展理論，並透過實際桌遊體驗與小組討論，練習分析倫理情境、表達觀點及思考不同的決策方式，讓倫理教育從「知道」走向「思考」，再從「思考」走向「實踐」，使 AI 倫理成為校園與企業中都能實際運用的能力。
對教師而言，《倫流說理 AI 3.0》可作為創新教學的輔助工具，透過真實案例、小組討論與遊戲化學習，將 AI、ESG 及倫理議題融入課堂，提升學生的參與度與倫理思辨能力；對企業人資、教育訓練及管理人員而言，則可運用於員工培訓、企業倫理宣導與團隊共學，藉由情境模擬與角色互動，促進員工對職場倫理困境的理解，並強化溝通與決策能力。
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此次桌遊推出AI 3.0全新升級版，除了延續原有ESG、醫護倫理等多元議題，全新增加了32張 AI 個案卡及7張法遵卡。其中，32張AI個案卡取材自真實新聞事件與實際案例，涵蓋資料隱私、演算法偏誤、科技應用及企業責任等議題；7張法遵卡則對應臺灣《人工智慧基本法》第四條所列的七項基本原則，引導參與者認識 AI 發展與應用時應重視的倫理及治理原則。
中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華表示：「這次改版最重要的理念，是讓倫理思辨貼近真實決策。」新增的 AI 個案卡與法遵卡，引導參與者從不同角度檢視行動與決策，進一步思考：「合法是否就已足夠？誰得到好處？誰可能承擔代價？還有沒有更妥善的做法？」她強調，期盼參與者能在資訊有限、價值衝突的情境中，練習提出有依據、可執行且願意接受檢驗的選擇，培養面對複雜倫理困境的判斷能力。
面對AI 技術普及與永續發展趨勢，倫理教育是企業人才培育與組織治理不可或缺的一環。信義文化基金會執行長楊政學指出：「AI 可以提供答案與效率，但無法代替人類承擔責任，倫理教育能協助員工在資訊過載與技術焦慮中保有獨立思考與思辨能力，進而提升組織與員工的倫理素養及職場競爭力。」隨著數位轉型與演算法逐漸深入商業決策，企業在追求創新、效率與獲利的同時，更需要堅守「以人為本」的核心價值。
桌遊《倫流說理》以倫理思辨與情境式學習為核心，透過角色互動、案例討論及多元觀點交流，引導參與者思考不同情境下的倫理困境，藉此培養獨立思考、溝通表達及倫理決策能力。藉由遊戲化學習，參與者能從不同利害關係人的立場分析問題、辨識潛在風險，並進一步思考科技創新、倫理責任與永續發展之間的平衡，將抽象的倫理概念轉化為具體的判斷與決策練習。
工作坊將帶領參與者認識倫理思辨及 Kohlberg 道德發展理論，並透過實際桌遊體驗與小組討論，練習分析倫理情境、表達觀點及思考不同的決策方式，讓倫理教育從「知道」走向「思考」，再從「思考」走向「實踐」，使 AI 倫理成為校園與企業中都能實際運用的能力。
對教師而言，《倫流說理 AI 3.0》可作為創新教學的輔助工具，透過真實案例、小組討論與遊戲化學習，將 AI、ESG 及倫理議題融入課堂，提升學生的參與度與倫理思辨能力；對企業人資、教育訓練及管理人員而言，則可運用於員工培訓、企業倫理宣導與團隊共學，藉由情境模擬與角色互動，促進員工對職場倫理困境的理解，並強化溝通與決策能力。
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