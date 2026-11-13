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▲沈伯洋下午赴關渡宮參拜，並與支持者合影。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.13）

▲沈伯洋下午赴關渡宮參拜，支持者力挺。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.13）

民進黨台北市長候選人沈伯洋15日將在士林、北投舉辦最終場洋流大車掃，不少有支持者發起「船掃」活動。沈伯洋競選總幹事吳思瑤今（13）日透露，當天有可能超過3、40艘以上的船，大家可以期待，當天水上、空中，或者是舞台上，都有精心策畫。沈則說，團隊有找民間的救助隊，希望能互相照應。沈伯洋下午在競選總幹事吳思瑤、議員林延鳳、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧、林世宗等人陪同下赴關渡宮參拜。針對最終場洋流大車掃，沈伯洋受訪時呼籲，大家一定要注意安全，尤其是在水路的部分，一定要遵守指示，這也是為什麼他們今天來關渡宮，很重要的原因。沈伯洋提到，包船若從河口進來，哪些可以進來、哪些不能夠進來，這應該有相關規範，他們有找民間救助隊，彼此互相照應，現在希望找越多越好，一旦發生什麼事情，第一時間都能夠救助。沈伯洋說，他們也會想辦法再多借一些燈光，畢竟晚上真的看不太清楚，怕屆時若有推擠、船隻碰撞產生危險，這是團隊比較擔心的事。對於民眾包船數量，吳思瑤透露，事前透過船公司包船所回報的包船數是十多艘，但這兩天又有很多的訊息傳來，有些可能從外縣市開船來，他今天聽到一個數字，可能超過3、40艘以上；他呼籲，團隊憂心有人滋事，所以「小水滴」要加強防備，大家要用正能量的心情，避免各種衝突、挑釁，「我們都鼓勵不要飲酒喔，可以開心，但是不要飲酒，安全第一，無論如何都要自費參與」。吳思瑤說，今天已經開始佈場，團隊會加強非常多的燈光、探照燈，來加強對河岸所有的照明，「這是選舉史上最大規模的活動，且它非常的創新」，有水路、陸路、空路，大家可以期待，當天水上、空中，或者是舞台上，都有精心策畫。談及選前的車掃，沈伯洋表示，會與傳統車掃比較像，繞整個城市，可能有數天；吳思瑤則說，選前最後一週規劃至少三天的全市大車掃，安排路線就可以比較綿密、細緻，以補強這次台北大洋流車隊沒辦法關照的區域。