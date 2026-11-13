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▲吳申梅（如圖）與老公常分隔兩地，被問到是否擔心對方偷吃？她表示：「我覺得做好自己就好，我們女生要獨立，人家不要我們，我們就不要人家！」（圖／記者嚴俊強攝）

歌手吳申梅今（13）日舉辦記者會宣布明年將於Taipei Legacy開唱，2022年嫁給香港富商Eric的她，受訪時被問到近日黃仁勳婚外情風波，她爆料老公不僅開始嫌她講話很吵，甚至還忘記結婚紀念日，對此她直說：「我們女生要獨立，人家不要我們，我們就不要人家！」並強調如果對方偷吃，自己絕對不會離婚。吳申梅因忙於演藝工作，婚後經常與老公分隔兩地，今受訪時被問到是否也會擔心對方偷吃，她直言：「人要看淡一切，會發生就是會發生，我覺得做好自己就好，我們女生要獨立，人家不要我們，我們就不要人家！」吳申梅坦言自己不會偷看老公的手機、也不會查勤，「因為如果不小心看到什麼，會開始懷疑，我覺得要尊重對方。」她也透露有時候錄影一整天根本沒時間理會對方，甚至一通電話都沒有，認為夫妻間最重要的是信任，並吐露馭夫術說：「如果疑神疑鬼反而對方會防著你，不如就放生他。」而黃仁勳坦承婚外情震驚眾人，不少人也狠酸「男人有錢就會作怪」，對此吳申梅笑說：「他應該還沒那麼有錢，賺得應該沒有黃仁勳多。」被問到是否知道對方的銀行帳號密碼？吳申梅透露有互相跟對方說，但自己平時也不會拿著老公的提款卡，婚前也沒簽署任何協議，夫妻財產各自管理。此外，吳申梅更強調，如果老公外遇自己絕對不會離婚，「我們就像朋友一樣，如果他有別人我就會跟他當一輩子的朋友，沒有感情也沒關係，我佔著那個位子為什麼要跑？」不過，吳申梅認為自己有賺錢就不怕別人跑掉。吳申梅睽違5年推出全新專輯《BE WiTH YOU》，並將於2027年1月22日重返Legacy Taipei舉辦個人演唱會，她興奮直呼：「真的隔了蠻久，已經很久沒有一場真正屬於自己的專場了，非常期待！」記者會上，主辦更送上蛋糕為吳申梅提前慶生，她也許下願望，希望演唱會能大爆滿，並且順利加場。