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CDMO貢獻卓越 未來1年在手訂單達3.4億美元

新訂單未來3~5年轉量產營收

保瑞今（13）日公布第三季財報，營收為64.53億元、季增9.6%，創單季歷史新高；營業毛利25.29億元、毛利率39%，營業利益10.9億元、營業利益率約17%，稅後淨利6.54億元，EPS 4.79元、季增9.9%。本業成長主要受惠專科用藥於第三季提早達標全年市佔目標以及加拿大、竹南等CDMO成熟廠區貢獻。CDMO業務方面，第三季含內部訂單營收年增14.9%、季減0.5%；外部訂單營收20.85億元，年增16.9%、季減1.5%。季減主要因馬里蘭州針劑廠進行品質與技術平台升級及九月份有半年度檢修排程，部分生產時程延後，預計受影響的訂單將於明年第一季陸續出貨。本季共生產4.4億劑藥品，先前精簡學名藥品項釋出的內部產能已由外部訂單補上，整體稼動率回到較健康水準。若排除過去二個季度中Rockville廠與Weider Global Nutrition之一次性費用影響，第三季營業利益較前一季增加約1.40億元。前三季CDMO累計新簽約金額因重磅客戶長約貢獻，來到史上最高的4.37億美元，同時也簽下許多臨床階段專案，預計新增24個分子，其中5個為涵蓋臨床前至查登階段的創新分子，進一步擴大至目前約每季110個分子的開發與製造規模；部分合約供貨期間延伸至未來五年以上，強化中長期營運能見度。截至第三季底，未來12個月在手訂單達3.40億美元。董事長盛保熙表示，保瑞結合北美在地產能與特殊製程能力，現階段將聚焦商業化訂單技轉並落實品質承諾。新隔離器無菌充填產能已完成4批製程性能確效，另有3項技轉案預計2027年導入。近年累計5,500萬美元資本支出，近半投入北美特定製程，預期自2027年下半年逐步反映於獲利，新訂單則於未來三至五年陸續轉為量產營收。全球藥品銷售第三季營收33.02億元，年增9.3%、季增12.5%，其中包含Megestrol Acetate中國以外市場的一次性授權收入。主力產品方面，專科及品牌藥營收較2025年平均單季水準成長22.4%，占藥品銷售營收47.0%。其中，抗癲癇專科用藥Vigabatrin產品線的保險給付覆蓋率提前達陣，9月時已超越年底目標，加上住院通路持續拓展及供應合約調整，進一步提升該產品線的獲利貢獻。胃食道逆流學名藥DLS重返市占龍頭後表現穩健，保瑞位於台灣的CDMO網絡支持更充沛的供貨，綜效較過去更大。大分子CDMO方面，泰福旗下竹北、聖地牙哥據點與集團Rockville廠，形成能串連細胞株開發、製程開發至商業化供貨能力的金三角，泰福新經營團隊的整合計畫預計於未來一至二季完成，預期有關計畫將大幅改善現金流出狀況。考量聖地牙哥新產能市場接受速度較預期緩慢，後續將聚焦中小型生技新藥客戶導入與產能利用率提升，朝更專業的CDMO邁進。保健品事業方面，晨暉第三季營收10.63億元、營業利益7,288萬元，均超越上半年，營業利益率提升。透過威德自有品牌與國際通路布局及導入保瑞集團的有機與無機成長雙軌並行策略，台灣首個國際級以「健康長壽」為使命的品牌公司已然成形，今年前三季淨利較去年增加22倍，威德成為公司核心業務，將進一步耕耘歐洲市場與品牌直營業務。