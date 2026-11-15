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信義公益基金會11月21日在新富町文化市場舉辦「共好銀Lab」成果展暨頒獎典禮，邀民眾體驗銀髮族主導的無人機足球、手作課程與風箏DIY，並觀賞長者生命故事劇場演出，看見高齡生活的無限可能。銀髮族也能玩無人機足球、當創業家，甚至登上舞台演出生命故事！信義公益基金會將於11月21日在台北市新富町文化市場舉辦今年度「共好銀Lab」成果展暨頒獎典禮，內容豐富多元，民眾可參加民權社區全球首創的「銀髮族無人機足球」體驗、三星農村廢材再利用手作課程及龜山島八角風箏DIY小教室等，並可欣賞「生命舞台」劇場演出，探索老後生活的潛力。新北市永和區民權社區發展協會為提高男性長者參與活動的意願，引進兼具科技感與競技性的無人機足球，成功吸引男性長者投入，參與比例大幅提升至三分之二。協會也依據長者需求調整國際比賽規則，發展出適合社區推廣的高齡友善模式，並培訓種子裁判與教練，積極將這項運動推廣至全台各縣市。許多社區長者從未接觸過無人機足球。從第一次操作無人機時的手忙腳亂，到反覆練習後站上賽場參加競賽，在過程中持續學習與探索。活動現場將由樂齡種子裁判、教練與選手帶領民眾體驗這項新興運動。「我們想要賺大錢，因為想幫助更多人！」宜蘭三星鄉的社區長者，將單純想法化為行動，在短短一年內串連十多個社區，依在地特色開發多元商機，包括稻草、銀柳等農村廢材製作的按摩棒與手工筆，研發「哈密瓜豆腐乳」、「金牌阿嬤和菓子」、「媽祖麵包」等特色商品，以及推出「不回家」特色套裝行程等。長者更進一步化身講師，推廣各項體驗教學，並將收益提撥為社區互助基金、參與國際志工送愛到海外，在分享與實踐的過程中找到自身價值。出生於宜蘭龜山島的簡英俊，早年經歷遷村被迫離開家園。多年來，他持續投入文化與社區工作，整理並保存過往的歷史與記憶。晚年仍懷抱強烈的文化傳承使命，號召幾位志同道合的耆老一起走進大溪與大里國小，向孩子講述龜山島的故事，並教導他們製作龜山島獨有的八角風箏。趁著秋天東北季風起，簡英俊帶著孩子登島放風箏，透過跨世代共學共遊，將家鄉的傳統技藝與珍貴記憶傳承給下一代。彰化老人養護中心的一群長者，因個人或家庭因素與家人關係疏離，心中留下失落與愧疚。為協助長者實現未竟的心願，社工團隊與劇團跨界合作，運用戲劇治療開啟另一種與生命對話的方式。團隊邀請長期服務的志工接受戲劇培力，並透過一對一深度陪伴，發掘長者深埋心底的牽掛，再將這些生命故事編寫成舞台劇，巧妙融入「道謝、道歉、道愛、道別」的四道人生理念，重現長者生命中的重要課題，讓他們有機會與自己和解，找回內心平靜。活動現場還有猴硐退休老礦工周朝南帶領的礦工文化體驗互動遊戲、台中高齡健康促進協會長者示範的穴位按摩保健、宜蘭在地青年「少年阿公」方子維復刻傳統市場職人的百年技藝，以及永和社區大學分享「共享客廳」的青銀共學經驗。三蘆島插畫共學社也將發表以三重、蘆洲老厝及勞動百工為主題的「三蘆島文化地圖」。從挑戰新運動、創造新商機，到實現人生心願、傳承家鄉記憶，讓民眾看見銀髮生活有更多自主選擇及精彩的老後人生。台灣65歲以上人口已突破477萬人，如何讓長者維持健康、積極參與社會，成為超高齡社會的重要課題。信義公益基金會透過共好計畫推動高齡服務創新邁入第11年，持續集結民間力量探索提升長者生活韌性的創新解方，呼應衛福部推動的「增健康、有照顧」、「廣參與、助活力」、「數位力、樂學習」、「無障礙、增自立」四大重點對策，共同打造共融自主的超高齡社會。信義公益基金會董事長林信和表示，近年欣見民間投入高齡服務創新的能量持續成長，從「集點子大賽」與「共好行動徵選」屢創新高的提案數量，便可看見各界對高齡議題的關注與行動力。共好計畫打造創新實驗場，廣邀各地團隊提出構想、投入實踐並驗證成效，也激發更多銀髮族在退休後轉身投入行動，運用自身豐富的生命歷練、人脈與創業精神，成為洞察高齡需求、引領創新的重要力量。時間：11/21(六) 13:00-17:00地點：新富町文化市場 (近捷運龍山寺站3號出口)DIY手作活動報名：https://www.accupass.com/go/togethergoodLab