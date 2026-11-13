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朝野協商達共識！產假一口氣增加6週

雙親留停津貼最長各領9個月 給付維持投保薪資8成

立法院今（13）日三讀通過《性別平等工作法》及《就業保險法》部分條文修正案，除了將女性受僱者產假從現行8週延長至14週，陪產檢及陪產假也增加至14日，更將育兒留職停薪適用年齡從子女未滿3歲放寬至未滿9歲，並增加彈性育兒假制度，讓家長能依照家庭照顧需求安排休假。此外，雙親育兒留停津貼領取期間也延長，最長各可領取9個月，相關修正條文施行日期將由行政院另行訂定。立法院長韓國瑜今日上午召集朝野黨團協商，針對《性別平等工作法》第15條修正內容進行最後討論。原先國民黨、民眾黨主張將產假延長至14週，民進黨及勞動部則提出「12週產假加10個工作日產檢假」方案，經過協調後，朝野最終取得共識，將女性受僱者分娩前後產假從現行8週提高至14週。除了產假延長，產檢假及陪產檢、陪產假也同步調整。依協商通過版本，產檢假由現行7日增加至14日，若產檢假尚有剩餘日數，經雇主同意後，可併入產假使用；陪產檢及陪產假則由7日增加至14日，讓另一半有更多時間陪伴孕婦產檢及照顧新生兒。流產假部分也有所調整，懷孕3個月以上流產者維持4週；懷孕2個月以上、未滿3個月流產者，由原本1週增加至2週；懷孕未滿2個月流產者，則從5日延長至10日。值得注意的是，修法也增加彈性機制，女性受僱者在產假第9週至第14週期間，若有意願提前返回工作崗位，可向雇主提出申請，雇主除有正當理由外，應予同意。此外，雇主依法給付產假薪資後，超過原本8週的產假薪資，以及新增流產假薪資，可向中央主管機關申請補助。為減輕家庭育兒期間的經濟負擔，此次《就業保險法》修正也同步調整津貼制度，將「育嬰留職停薪津貼」更名為「育兒留職停薪津貼」，並延長給付期間。依三讀內容，雙親原本各可領取6個月留停津貼，未來在各自請滿6個月後，可依家庭需求再延長3個月，讓父母每人最長可領取9個月津貼。津貼給付則以平均月投保薪資的8成計算，期盼透過延長補助期間，降低家長因照顧幼兒而暫時離開職場的經濟壓力，也鼓勵雙親共同分擔育兒責任