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▲賀中華隊亞冠賽奪首勝！必勝客推出近44折優惠套餐。（圖／必勝客提供）

拿坡里有黑五優惠 大披薩199元、6塊炸雞209元可換烤雞

2026年第三屆亞洲職棒冠軍爭霸賽今(13）日「台澳大戰」，中華隊最終以6比4，拿下本屆賽事首勝，明（14）日將與韓國隊正面交鋒。必勝客宣布，賀中華隊亞冠賽奪首勝，因此推出「必勝烤雞餐」，外帶買大送大或是外送買大送小之外，再加碼送烤雞還有1.25L飲料，總價只要666元起，等於是44折起的優惠。慶賀中華隊在第三屆亞洲職棒冠軍爭霸賽今日拿下首勝，必勝客推「必勝烤雞餐」優惠，外帶13吋大比薩2個買大送大或是外送買大送小，第一個18種口味任選，包含和風章魚燒、韓式泡菜豬五花等口味都點得到。再送BBQ烤雞8塊(4翅4腿) 及1.25L飲料3選1。今天是十三號星期五又稱黑色星期五（Friday the 13th），拿坡里表示，月月慶速食優惠今（13）日開賣，大披薩199元、6塊炸雞209元可換烤雞，內用、外帶都有好康。拿坡里月月慶優惠活動限時登場，今（13）日起至11月22日，全台門市138間（西湖店不適用），外帶或內用都開吃好康：◾️199元大披薩！（原價390元）。◾️（原價390元）。提醒大家，披薩可加價100元升級新品披薩；雞肉部位恕不挑選；6塊炸雞可＋30元升級6塊咔滋雞腿。