Mia C’bon 頂級超市「2026微醺生活節」登場！即日起至11月16日於台北大葉高島屋展出，接著11月25日至29日移師台南南紡購物中心，集結葡萄酒、日本清酒、精釀啤酒等多元酒款。今年更特別引進自動調酒機台，單杯體驗價100元，第2杯半價，平均每杯只要75元，現場消費滿額還有機會抽中iPhone 18 Pro Max。
Mia C’bon「2026微醺生活節」登場
Mia C’bon「2026微醺生活節」今年規劃4大主題區，包含「時光沙龍」葡萄酒區及清酒區、「漫遊島嶼」精釀啤酒區、「城市露臺」RTD調酒區，以及「個人小酒吧」調酒專區，讓民眾一次體驗不同酒款風味。
其中，最吸睛的就是今年首度引進的自動調酒機台，提供以「艾碧斯」及「蘇托力」為基底的調酒，民眾還能自行選擇酒精濃淡，單杯體驗價100元，第2杯半價，平均每杯75元，無論想淺嚐或享受不同風味，都能依喜好選擇。
Mia C’bon微醺生活節展場資訊
◾台北大葉高島屋：11月12日至11月16日，B1中央水族廣場。
◾台南南紡購物中心：11月25日至11月29日，1樓時尚廣場。
Mia C’bon微醺生活節優惠、抽獎一次看
活動期間也推出多重限量優惠，即日起至12月1日，全門市單筆消費酒類商品滿1500元，即可登錄發票參加抽獎，有機會將iPhone 18 Pro Max帶回家。
另外，台北大葉高島屋酒展期間限定優惠，單筆消費酒類商品滿5000元，即贈1000元現金抵用券，可於下次消費折抵；單筆滿1500元則可參加現場「好運轉轉樂」。
除了酒款與優惠，活動也邀請2026米其林指南侍酒師大獎得主舉辦專題講座，將於11月15日下午3點至4點在台北大葉高島屋登場，分享星級餐桌餐酒搭配技巧、居家醒酒方式及適飲溫度，學習在家打造米其林等級的餐桌氛圍。
粉絲收藏清單+1！噶瑪蘭攜手崔始源推聯名威士忌
粉絲注意了！噶瑪蘭攜手崔始源推出聯名特選威士忌，從印有崔始源簽名的酒標、融入個人特色的質感木盒，到隨盒附贈的專屬形象小卡，每一處都藏著讓粉絲心動的細節。全聯、大全聯限定門市將於11月14日開賣「崔始源聯名特選版：噶瑪蘭經典獨奏FINO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，每瓶700ml、售價6600元，福利卡友再加贈6600福利點。
風味方面，聯名特選版選用噶瑪蘭經典獨奏FINO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌，以該酒款榮獲2025年IWC世界冠軍的表現為底蘊，呈現濃郁豐厚的雪莉香氣，交織奶油太妃糖、乳脂軟糖及牛奶巧克力的香甜調性，並帶有多層次熱帶水果香氣。入口展現柔和甜味與豐盈果香，伴隨一絲木質調氣息，尾韻悠長，呈現FINO雪莉桶的細緻風味。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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Mia C’bon「2026微醺生活節」今年規劃4大主題區，包含「時光沙龍」葡萄酒區及清酒區、「漫遊島嶼」精釀啤酒區、「城市露臺」RTD調酒區，以及「個人小酒吧」調酒專區，讓民眾一次體驗不同酒款風味。
其中，最吸睛的就是今年首度引進的自動調酒機台，提供以「艾碧斯」及「蘇托力」為基底的調酒，民眾還能自行選擇酒精濃淡，單杯體驗價100元，第2杯半價，平均每杯75元，無論想淺嚐或享受不同風味，都能依喜好選擇。
◾台北大葉高島屋：11月12日至11月16日，B1中央水族廣場。
◾台南南紡購物中心：11月25日至11月29日，1樓時尚廣場。
Mia C’bon微醺生活節優惠、抽獎一次看
活動期間也推出多重限量優惠，即日起至12月1日，全門市單筆消費酒類商品滿1500元，即可登錄發票參加抽獎，有機會將iPhone 18 Pro Max帶回家。
另外，台北大葉高島屋酒展期間限定優惠，單筆消費酒類商品滿5000元，即贈1000元現金抵用券，可於下次消費折抵；單筆滿1500元則可參加現場「好運轉轉樂」。
除了酒款與優惠，活動也邀請2026米其林指南侍酒師大獎得主舉辦專題講座，將於11月15日下午3點至4點在台北大葉高島屋登場，分享星級餐桌餐酒搭配技巧、居家醒酒方式及適飲溫度，學習在家打造米其林等級的餐桌氛圍。
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風味方面，聯名特選版選用噶瑪蘭經典獨奏FINO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌，以該酒款榮獲2025年IWC世界冠軍的表現為底蘊，呈現濃郁豐厚的雪莉香氣，交織奶油太妃糖、乳脂軟糖及牛奶巧克力的香甜調性，並帶有多層次熱帶水果香氣。入口展現柔和甜味與豐盈果香，伴隨一絲木質調氣息，尾韻悠長，呈現FINO雪莉桶的細緻風味。
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