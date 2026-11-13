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台波產業對話論壇 探討AI 導入、設備升級

台灣區電機電子工業同業公會今年6月宣布，將在波蘭西部的樂斯拉夫（Wrocław）。電電公會今（13）日表示，17日將在華沙舉辦「2026 年TEEMA 科學園區產業日—波蘭」，邀集ICT、工具機及電動車等領域具產業代表性的50 家台灣廠商，包括鴻海科技集團、東元電機、環電、旭東機械等都將出席。活動集結台灣重要公協會夥伴參與，包含台灣電路板協會、工具機公會、機械公會等，並邀請波蘭全國電子電信商會、資料中心協會、自動化與機器人協會及電動交通發展商會等當地產業組織參與，涵蓋電子電信、資料中心、自動化及電動車等領域。50 家台灣廠商包括鴻海科技集團、東元電機、環電、旭東機械、行競科技、勤崴國際科技、永進機械及亞崴機電等業者，將展出AI資料中心機櫃、模組化資料中心、液冷技術、電動車動力系統、浸沒式冷卻電池、自駕載具及精密加工設備等。波蘭方預計出席的代表包括發展與科技部政務次⾧Michał Jaros、投資貿易局執行⾧Artur Osuchowski、工業發展署執行⾧Daniel Ryczek，以及萊格尼察經濟特區執行⾧Kajetan Bator，另有波蘭台灣工商會及地方政府代表參與。活動另㇐大亮點，是由金屬工業研究發展中心率領廠商共同展出的智慧醫療主題館，聖得醫學科技、智遊科技、佐臻及圓展科技等業者將展示智慧診斷、醫療資料分析、健康照護、擴增實境眼鏡與醫療影像設備等應用，促進台波醫療科技交流。展覽期間同步舉辦「台波產業對話論壇」及技術研討會，以「全球變局下的韌性產業合作」為主題，聚焦波蘭製造業轉型與台灣供應鏈優勢，探討AI 導入、設備升級、電動車及智慧醫療等合作方向。透過雙方產業經驗與應用案例交流，協助台灣業者掌握當地需求，也讓波蘭企業了解台灣可提供的技術與解決方案。