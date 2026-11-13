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澳洲隊今（13）日在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）預賽第2戰以4：6遭到中華隊逆轉，戰績形成1勝1敗。據日媒《Daily Sports》報導，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）賽後神情嚴肅，直言比賽結果讓他非常失望，更是他執教這幾年來，最失望的一場比賽，「無論是守備還是投手群都沒能發揮應有水準。」澳洲隊明（14）日將強碰地主日本武士隊，尼爾森指出，日本隊打擊能力出色，「我現在腦子裡全在思考該如何調度投手群。」澳洲隊前役靠著8支長打，加上靈活運用投手車輪戰，以8：7逆轉擊退韓國隊，搶下隊史在亞冠賽首勝。今日交手中華隊，投手群調度如出一轍，但未收到成效，5局上被王念好擊出追平比分的安打，7局上被馬傑森擊出超前比分高飛犧牲打，8局上則因失誤免費奉送分數。打擊端同樣不盡理想，雖然首局靠著陳克羿的連續保送以及金俊錫（Jayden Kim）的安打攻下4分，但打線在第2局起卻打不下分數，頻頻遭到中華隊投手群化解攻勢，前役開轟的卡維爾（Blake Cavill）、坎貝爾（Clayton Campbell），此戰僅4次保送、1支安打上壘，團隊6安中僅2支長打。澳洲隊在開局取得4：2領先後，被中華隊一步步蠶食追上，並遭到逆轉，最終以4：6吞下敗仗。據《Daily Sports》報導，澳洲隊總教練尼爾森在賽後記者會上神情凝重地表示，「今天真的非常令人失望，這是我這幾年帶國家隊以來最失望的一次。無論是守備還是投手群都沒能發揮應有水準，比賽就這樣結束了。」由於此役不敵中華隊，澳洲隊若想晉級冠軍賽，明日與日本隊之戰有輸不得的壓力。對此，尼爾森表示，「今晚我們會召開會議檢討今天的比賽內容，並決定明天對日本隊的先發打線。」尼爾森直言，日本隊一如往常是一支打擊能力很強的球隊，「我現在腦子裡全在思考該如何調度投手群。」