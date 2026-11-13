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▲台中市致力發展無人機，今年國慶升旗典禮首度有無人機展旗表演。（資料畫面／翻攝台中市政府官網）

鐳雕磨除「CN」字樣偽裝台製！董娘竟反怪非紅政策太嚴苛

素有「遙控直升機之王」美譽的台中大廠亞拓科技（ALIGN），驚爆涉嫌採用中國製晶片組裝無人機交貨給國軍！台中地檢署今（13）日偵結，依違反《國家安全法》、《刑法》詐欺取財等罪嫌將公司負責人杜大森、副總經理黃文麗夫婦起訴。起訴書揭露，陸軍共有4件無人機及相關採購標案、總金額逾新台幣1,600萬元，全遭中國製晶片及零組件入侵，國軍「非紅供應鏈」防線徹底破防；杜大森夫婦應訊時不僅坦承早在20年前就大量進口陸製零件，更辯稱全台無人機廠商都無法完全自製，反怨政府非紅政策過於嚴苛。總部位於台中市豐原區的亞拓科技，近年頻繁承接軍方、警消及各級政府機關的無人機採購案。日前陸軍單位進行器材驗收時為求謹慎，罕見採取「拆機細檢」，意外發現內部核心晶片上印有「CN」（中國代碼）字樣，驚覺零組件疑似來自中國大陸、嚴重違反軍事採購資安規範，隨即通報檢調偵辦。檢調深入追查發現遭滲透的標案不只一件，遂於10月中旬兵分多路搜索亞拓科技，並將杜大森與妻子黃文麗聲請羈押禁見獲准。檢方調查發現，亞拓科技先前因參與陸軍第十軍團無人機採購案違反《政府採購法》，早已被公告列為軍方拒絕往來廠商。為規避限制繼續搶標，杜大森竟借用姊姊與外甥名義成立2家「空殼公司」出面投標，一旦順利得標，所有組裝作業全數拉回亞拓廠區執行，並指派廠內員工將進口零件上的中製貼紙與「CN」產地字樣透過磨除、鐳雕或撕除手法加以遮蓋；黃文麗則負責開立不實的「禁用大陸地區產品切結書」及「台灣自行設計製造產地證明」蒙混過關。偵訊期間，杜大森坦承亞拓生產無人機的所有遙控器電路板、接收器電路板及鏡頭模組，全數向中國廠商採購；他並辯稱台灣缺乏無人機特殊晶片，唯有中國市場晶片量大充裕才能開模生產，聲稱全台灣廠商都難以達成百分之百自製，才會混用陸製零件。黃文麗則供稱，亞拓自2006年起便大量進口中國無人機零組件，且廠內庫存晶片並未依產地分類，僅按料號混雜存放，組裝時難免夾雜陸製零件；取得軍方標案後也未另行採購非紅料件，直接拿舊庫存組裝交貨。她甚至辯稱，無人機所需磁鐵稀少，且部分被動元件不具傳輸定位功能、並無洩密疑慮，同樣主張全台無人機業者都做不到完全自製，直言政府的非紅政策實在太過嚴苛。中檢偵查終結後，依違反《國家安全法》、《刑法》行使業務上登載不實文書、詐欺取財及詐欺取財未遂等罪嫌提起公訴，並將杜大森夫婦移審台中地方法院。檢方痛批，國防採購明訂排除中製零件旨在築起國防資安防線，2名被告身為得標廠商卻為貪圖商業私利，不惜以危害國家安全為代價，故意採用陸製元件，直接破壞國防自主與資訊防禦體系，恐導致國軍機密動態與戰場偵搜數據外洩，建請法院針對每次犯行均從重量處2年以上徒刑，並定應執行刑5年以上，以儆效尤。