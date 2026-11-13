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網銀國際旗下休閒娛樂遊戲品牌《星城》，攜手由網銀國際影視參與出品的國片《周處除三害》，推出全新聯名遊戲，並已正式上線。本次聯名以電影中的「通緝名單」情節為主要元素，結合電影人物、夜晚街景及對峙場面，將《周處除三害》的故事與視覺特色融入遊戲設計。《星城》過去曾與《新世紀福音戰士》、《KERORO軍曹》、《攻殼機動隊 SAC_2045》及《魯邦三世》等作品合作。本次則以台灣電影《周處除三害》為題材，結合網銀國際集團的影視與遊戲資源，將電影內容延伸至數位娛樂平台。串聯集團影視與遊戲資源：結合網銀國際影視參與出品的《周處除三害》，將電影內容延伸至《星城》遊戲平台。歷時一年多進行遊戲設計：依照電影與休閒遊戲不同的呈現方式，調整角色細節、畫面與演出節奏，保留電影特色。重現電影場景與重要情節：取材電影中的夜晚街景、人物形象與「通緝名單」情節，將相關元素融入遊戲畫面與互動設計。《周處除三害》中，主角陳桂林發現自己在通緝名單上僅排名第三，進而決定除掉前兩名通緝犯，是推動電影劇情的重要情節。此次《星城》聯名遊戲將「通緝名單」橋段融入遊戲畫面與互動設計，讓熟悉電影的玩家能辨識相關故事元素。在場景設計上，遊戲取材電影中的夜晚老街、霓虹與月光等元素，並加入電影人物形象，呈現片中的街景及對峙氛圍。《周處除三害》的電影風格較為寫實，與《星城》的休閒娛樂調性不同。開發團隊歷時一年多進行設計與調整，保留電影中的槍聲、人物對峙及場景特色，同時調整角色細節、畫面表現與演出節奏，將原本較具衝擊力的電影內容轉化為適合休閒遊戲的呈現方式。配合聯名遊戲推出，《星城》官方 Facebook 粉絲專頁同步舉辦「筋膜槍擲筊挑戰」，結合電影中的「貪、嗔、癡」三害角色設計社群互動內容。即日起至11月23日，玩家完成挑戰並依活動規則將結局卡分享至指定貼文留言區，即有機會抽中舒壓筋膜槍。網銀國際表示，此次合作結合集團影視與遊戲資源，將台灣電影內容轉化為遊戲題材。未來《星城》也將持續評估不同作品的合作機會，提供玩家更多元的休閒娛樂內容。社群互動遊戲「筋膜槍擲筊挑戰」：