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韓國街頭荒唐畫面！「DIY紙小狗」直接帶出去遛

韓文名稱就叫做「종이강아지」，意即紙小狗，是為了滿足那些因個人因素、家庭因素不能養狗的家庭誕生的DIY手作作品。

▲紙小狗只需要A4紙、剪刀、膠水、吸管或者筷子就能夠製作出來，而且可以克服很多人想養狗，卻受限於過敏、沒有時間陪伴、家人不允許等情況。（圖/YT@YTN）

媽媽說可以養的狗！不會掉毛、不用看醫生

真的好想養寵物但媽媽說不行！有許多喜歡毛小孩的人總是想要擁有自己的寵物，但礙於家裡因素導致無法完成夢想，但最近韓國社群平台上出現一股DIY風潮，自製一款名為「종이강아지」的紙小狗，不僅可以帶出門遛，不需要吃東西、不會掉毛也不用看醫生，讓許多人製作完成後都表示：「這是我媽媽說我能養的狗！」近日韓國街頭出現許多可愛又離奇的畫面，有人繫著繩子綁著一隻「紙做的小狗」，當大街上就遛起狗來，不少人將其拍下上傳到社群平台上因而爆紅，因為門檻非常低，只需要A4紙、剪刀、膠水、吸管或者筷子就能夠製作出來，而且可以克服很多人想養狗，卻受限於過敏、沒有時間陪伴、家人不允許等情況，想到時就綁著繩子出去外面遛一遛，紙小狗還真的可以有走路的模樣，討論度超級高，短暫滿足這些人想養狗的慾望。另外，這種「紙小狗」還被韓國網友稱為是「完美寵物」，因為他並不需要任何管理措施，不會亂吠叫、不會掉毛髮、沒有清理排泄問題、不用看醫生、家長沒有理由反對，還可以自選樣式自己設計獨一無二的寵物紙小狗。唯一的缺點就是「外面下雨時不得帶出去」。不少韓國人也動手DIY表示：「超級可愛的！我家都不能養狗，第一次遛狗」、「我也有做一隻，名字叫做泡菜，非常的可愛喲！」、「超可愛的！我也要做一隻」、「這隻紙小狗能成為世界上專屬自己獨一無二的寵物」、「我終於可以體驗遛狗的感覺了！」、「我媽媽說如果是這種紙小狗他願意讓我養，真是太好笑了。」