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Netflix、民視奇幻愛情喜劇《新手上路》中，陳意涵飾演的新手媽媽如意深受產後憂鬱症所苦，自責沒能照顧好剛出生的女兒，忍痛把孩子留在醫院VIP病房門外，希望替她找到更適合的父母。戲外，陳意涵也藉這段劇情向正承受產後憂鬱的媽媽喊話：「如果真的有產後憂鬱的現象，真的一點都不丟臉。」她鼓勵媽媽們，若持續提不起勁或感到極度傷心，可以向專業醫師求助，不必自己硬撐。劇中，如意懷孕時走路會心悸，還得忍受胃食道逆流、工作久站腰痠等不適。談到現實生活中該怎麼關心孕婦，陳意涵直言：「我覺得關心孕婦其實滿難的，因為有些事情只有自己知道怎麼解決，我覺得就是多體諒吧！」她說，等對方開口說需要什麼，再盡量幫忙就好，過度關心反而會讓她困擾。至於孕婦自己能怎麼做？她笑說，依體力和狀況調整，「或者就盡量使喚老公囉！」戲裡痛失愛女的黑道大哥李李仁意外接到寶寶「桃子」，讓妻子天心如願當上媽媽，也埋下兩方爭奪孩子的伏筆。沒想到拍攝時，李李仁和天心抱著寶寶要走進VIP病房，卻一直打不開智慧鎖，工作人員趕緊上前教兩人怎麼操作。坐在鏡頭外的陳意涵見狀，忍不住開玩笑：「以你們的智商，我不想把小孩交給你們了。」一句話逗笑全場，也讓原本沉重的送別戲多了一段插曲。另一頭，劉冠廷看見空蕩蕩的嬰兒床，才知道如意把孩子送走，一時又氣又心疼。這段一起吃飯、照顧孩子的同居日子，也讓他對如意動了心。他向楊銘威、蔡亘晏飾演的鬼魂坦白，和如意一起生活、育兒雖然辛苦，卻讓他覺得「人生有了滋味」。《新手上路》已於Netflix全集上線，民視每週日晚間10點播出。