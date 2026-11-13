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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情醜聞辭職後，風暴持續向供應鏈與地緣政治層面擴大。馬來西亞投資、貿易暨工業部（MITI，簡稱貿工部）今（13）日發表聲明指出，正與皇家關稅局（Royal Malaysian Customs Department）聯手展開調查，釐清Megaspeed旗下的大馬子公司Speedmatrix，是否曾將運入該國的AI晶片違規轉口至其他國家。根據新加坡《亞洲電視台》報導，這項調查行動的時間點極為敏感，就在黃仁勳因婚外情醜聞被迫交出輝達兵符的隔天。黃仁勳的不倫對象黃樂（Alice Huang）曾擔任Megaspeed高層，黃樂本人與北京的關係也受到高度檢視。目前Megaspeed正因涉嫌規避美國的出口管制，將輝達高階晶片秘密轉運至中國而遭到嚴密審查。馬來西亞貿工部在聲明中說明，Speedmatrix是大馬境內資料中心的租戶，根據現行法規，將AI晶片輸入馬來西亞並不需要申請許可證或執照。然而，自去年7月起，任何企圖從馬來西亞出口、再出口、轉運或過境「美國高效能AI晶片」的企業實體，均必須事先取得官方許可；若向海關當局提供不實資訊，將構成「嚴重罪行」。馬來西亞貿工部強調，「正與皇家關稅局合作，確認運入馬來西亞的任何晶片，是否已再出口至其他國家，以及此類再出口行為是否符合法律規定」。聲明補充指出，大馬政府將依據本國法律及現有證據，獨立進行全面核查。馬來西亞貿工部同時嚴正澄清，「從未替Megaspeed或其大馬子公司Speedmatrix背書，或排除其涉及不法行為的可能」。聲明指出，該部人員過去前往資料中心設施進行的任何查核，僅屬於對該產業的例行性監管，絕不應被「解讀為某家公司已獲清白」。馬來西亞貿工部進一步表示，大馬正與新加坡及美國當局保持密切合作，並考慮在必要時採取更進一步的強化管制措施。「雖然馬來西亞不執行其他國家單方面實施的出口管制，但所有在馬營運的企業，在從事國際業務時都應將此類管制納入考量」。大馬政府強調，歡迎外界對資料中心與科技產業的投資，但絕不容許自身被利用作為規避出口管制的跳板，一旦查獲違法，必將採取嚴厲行動。與此同時，Megaspeed在新加坡同樣面臨執法部門的調查。新加坡警方正全力追查，Megaspeed採購的伺服器是否違背其向星國申報的內容，從馬來西亞被秘密轉往至其他目的地。新加坡當局昨日並證實，已禁止黃樂再次入境，原因是她在接受調查時，針對自己在Megaspeed的職務提供了不實資訊，不過新加坡當局並未對其進行間諜指控的相關調查。