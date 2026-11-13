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▲林志玲送超美花籃給天王，祝福木村拓哉生日快樂。（圖／IG@takuya.kimura_tak）

▲2019年時，木村拓哉還特地發中文祝林志玲結婚快樂。（圖／微博@木村拓哉）

▲主辦單位把活動會成變成派對主題，連廁所都沒放過，讓天王又驚又喜。（圖／IG@takuya.kimura_tak）

日本男神木村拓哉今（13）日迎來54歲生日，今年特別在台灣度過，11月13日、14日於台北流行音樂中心舉辦演唱會，生日當天依舊忙著為演出做準備。不過，工作再忙也沒忘記感謝大家的心意，他稍早在IG限時動態一連曬出多張照片，親自拍下會場擺放的祝賀花籃，其中最令人驚喜的，就是台灣第一名模林志玲也特別送花祝福！原來兩人私下有超過16年的交情，2018年木村拓哉還曾在台灣替林志玲慶生，如今換他在台灣過生日，林志玲也沒忘記這位日本好友。木村拓哉這次來台開唱，剛好碰上54歲生日，會場各處擺滿各界送來的祝賀花籃，他也親自拍下分享到IG，逐一向大家表達感謝，但其中一座綠玫瑰格外引人注意，賀卡上寫著「To our dearest, the one and only Asian Star, Kimura Takuya - our forever HERO! We've waited so long for this "Checkpoint" with you! Captain, let's rock! ♡ With love Lin Chiling（獻給我們最親愛的、獨一無二的亞洲巨星——木村拓哉，我們永遠的英雄！我們期待已久，終於能和你一起迎接這場《Checkpoint》演唱會！隊長，一起嗨翻全場吧！獻上滿滿的愛❤️林志玲）」。其實木村拓哉與林志玲已認識超過16年，他們於2010年因合作日劇《月之戀人》結緣；2018年12月，木村拓哉二度訪台，與林志玲一起出席在台北中正紀念堂舉辦的亞洲時尚大賞，，木村拓哉還幽默的在伸展台上擺出邀請手勢，與身旁的第一名模形成有趣對比。而當時林志玲剛過完44歲生日，木村拓哉也特別在後台替她補辦慶生，讓她相當開心。到了2019年6月，林志玲突然宣布與日本放浪兄弟成員AKIRA結婚，消息震撼台日演藝圈，：「AKIRA、志玲。happy wedding！恭喜！恭喜！恭喜！」比讚為兩人獻上祝福，如今相隔7年，木村拓哉難得在台灣度過生日，林志玲也透過花籃送上心意。除了林志玲，木村拓哉這次來台也收到不少品牌及企業祝賀，包括GATSBY、OWNDAYS、吉野家、MARK & LONA、Avex Taiwan等，都送上精心設計的花籃。此外，演出後台同樣熱鬧，工作人員特別準備藍白色系的氣球拱門，上方還掛著金色生日快樂字樣，連化妝室外的走廊也貼上生日祝福，讓木村拓哉走到哪裡都能感受到慶生氣氛。更有趣的是，他今天一早還曬出剛睡醒的自拍照，頂著一頭亂翹的頭髮、戴著眼鏡，瞪大眼睛摀住嘴巴，幽默寫下：「生日早晨！這睡相……已經讓我笑出來了。」完全沒有偶像包袱。至於演唱會準備進度，木村拓哉昨（12）日也分享彩排照片，只見他穿著黑色連帽外套站在舞台上，身後打著紫紅色燈光，並向粉絲報告：「今天的彩排也順利結束了！接下來兩天，請大家多多指教！」