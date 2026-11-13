我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長候選人沈伯洋15日將舉辦最終場士林北投區的大洋流車掃，不過，有包船的「小水滴」今（13）日貼出新北市府公文，質疑市府施壓船東，導致船東不敢派船。對此，沈伯洋競選總幹事吳思瑤下午受訪時強調，參與河上觀光行程，要合法、守法，絕對不能夠接受招待，不要去觸犯《選罷法》。吳思瑤下午陪同沈伯洋赴關渡宮參拜，他於會後受訪時表示，就他所知，在藍色公路的重要路徑，不管是從八里或從漁人碼頭一路到大稻埕，只要是合法申請，藍色公路所允許航行的這些漁船，是不受影響的。吳思瑤說，新北市農業局是提醒，若是漁船本身，不是合法能取得藍色公路觀光行駛的，依《漁業法》的規定，「函文是在提醒這件事情」；他說，站在沈伯洋競選總部的立場，團隊一再呼籲，希望業者合法、合規，同樣也要呼籲「小水滴」，參與河上觀光行程，也要合法、守法，絕對不能夠接受招待，不要去觸犯《選罷法》。吳思瑤說，大家都是懷抱著來替沈伯洋力挺、加油的正向心情，但不要因為不按法令，而不小心觸法，合法合規就是沈伯洋競選總部辦理活動非常重要的基準，新北市農業局對於一些觀光漁船所提出來的警示，相信業者應當也會遵守。對於相關函件，新北市府嚴正澄清，因接獲安檢所及漁會詢問娛樂漁船相關規定，農業局才以正式文件載明航線等法規；市府表示，同一份文件發給新北市轄內所有漁會，屬正常行政作業，且無論任何水域活動，遵守法規、維護民眾安全應是基本原則，何來施壓？呼籲媒體善盡第四權查證責任。