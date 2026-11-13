我是廣告 請繼續往下閱讀

榮獲國際嚴格A.A.無添加驗證的優質製麵好品牌-好勁道，今年特別於平時僅限希爾頓鑽石會籍（Hilton Honors Diamond Status）的台北時代寓所專屬空間，舉辦「MASA 食藝對話・麵見美好」特別見面會，專屬邀請30多位貴賓參與。讓貴賓們在更私密、尊榮的氛圍中近距離與好勁道年度代言人MASA老師近距離交流。MASA老師也首度從多年頻道創作與料理攝影經驗出發，大聊一道料理從完成、進入鏡頭，到真正讓人「看了就想吃」，背後藏著哪些構圖、光線與拍攝細節；同場並由玲廊滿藝特別邀請攝影創作者、藝術評論家汪正翔參與交流。兩人一同透過創作經驗，分享如何從熟悉的 事物中發現美好。MASA老師分享，料理終究是主角。拍攝前，他會先判斷完成料理最適合呈現的一面，再透過螢幕檢視擺盤、配料位置與陰影，持續微調畫面。不同料理也有不同適合的觀看方式，例如俯拍適合元素與色彩豐富的料理，45度更接近實際用餐視角，正面則能凸顯料理的高度與立體感。除了角度，光線、色彩與拍攝瞬間也都會影響食慾感；像是熱氣升起、醬汁淋下、麵條被夾起的瞬間，都能讓畫面更有動態，也更能帶出料理的誘人感。對 MASA 而言，料理攝影不是把食物「拍漂亮」，而是把料理本身最吸引人的樣子呈現出來。鏡頭可以放大一道料理的魅力，但真正讓人產生食慾的前提，仍然是料理本身的味道與口感。活動中以好勁道千羽麵條進行料理示範，從麵體、食材搭配到最後擺盤，把前一刻談到的畫面思考真正落實到一道料理上。MASA老師也分享，好勁道不同麵體各有特色，因此可以依照料理風味選擇適合的麵條。像是搭配濃郁醬汁或味道較重的配料時，較有份量感的粗麵仍能保有自己的存在感，讓麵體與整體風味取得更好的平衡。回到料理本身，麵體的口感與特色，也是決定一道麵料理怎麼發揮的重要關鍵。好勁道麵條採用，並獲得A.A.，堅持，以簡單成分呈現麵條本身的美味。好勁道共5款不同麵體，也讓料理能依照風味與搭配自由發揮，也讓料理能依照風味與搭配自由發揮，不論是清爽涼麵、乾拌料理，或搭配較濃郁的醬汁與配料，都能找到適合的麵條。對 MASA老師來說，這也正是麵料理有趣的地方——不同麵體、味道與搭配，就能創造出不同的料理個性。這次，不只看見 MASA老師如何做料理，也更進一步看見他平時頻道創作背後的思考。從料理該以什麼角度呈現，到光線、色彩與拍攝瞬間如何放大食慾感，再回到麵體與料理搭配，「MASA 食藝對話・麵見美好」讓大家看見，一道料理從完成到呈現在眼前，每個細節都有不同的講究。為讓這場限定相聚更具儀式感，好勁道也特別為每位受邀貴賓準備，與現場嘉賓合影簽名互動，讓這場專屬於30多位貴賓的相聚，不只停留在現場，也能把當天的「麵見美好」一起帶回家。好勁道也希望從好麵出發，讓每個人都能在日常料理中自由發揮，從餐桌到鏡頭，找到屬於自己的「麵見美好」。