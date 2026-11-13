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嘉義市長候選人王美惠今（13）日上午與各縣市長候選人，共同出席民進黨「青春返程 Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，呼籲在外地工作、求學的嘉義鄉親，11月28日記得返鄉投票。王美惠表示，無論離家多遠，最懷念的還是家鄉味，向鄉親喊話：「嘉義及家人，都在等你回來」，台北市長候選人沈伯洋也特別同框合影，比出「4號」相挺。王美惠表示，熟悉的街道、從小吃到大的雞肉飯，以及家人的關心，都是離鄉遊子心中的牽掛。她希望在外地打拚的嘉義鄉親，安排時間回家，看看家人、吃吃家鄉味，也為家鄉的未來投下神聖的一票，每一張選票，都是對嘉義的關心，每一次參與，都是對民主的珍惜。記者會結束後，各縣市長候選人也相互加油打氣，現場氣氛熱絡。王美惠與沈伯洋合照時，原本兩人只是自然站在一起，沈伯洋貼心詢問「美惠姐是幾號？」並立即一同比出「4號」手勢，也展現之間的好友誼。最後王美惠呼籲，11月28日不只返鄉投票，也是遊子與家人團聚的時間，不管離家多遠，「嘉義永遠是我們的家」。