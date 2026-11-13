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嚴正嵐為了演出公視家庭喜劇《媽的發財金》裡的大胃王小妹，拍戲時吃完自己的，還得幫忙掃光其他人的剩菜，拍完足足胖了2公斤！她笑稱自己根本是戲裡「家裡的飯桶」，而飾演二姐的莫允雯，戲外每次放飯還會分她酪梨、水果，讓她笑說，二姐加菜其實是在幫她「管控一下身材」。嚴正嵐飾演的老么林家雅力氣大、食量也大，平常會幫二姐搬家，還會載當房仲的大姐去看房。最讓她難忘的卻是餐桌戲：「家雅的食量大到我在拍戲的時候要一直吃，吃完自己的，還要幫大家解決吃不完的。」戲外，莫允雯也把她當妹妹照顧，嘴上愛逗她「妳怎麼這麼矮」，轉頭又忍不住分食物給她，直說看她小小一隻，就會想好好保護她。公視12日釋出「我們這一家」花絮，公開林美秀、安心亞、莫允雯、嚴正嵐的母女日常。安心亞飾演責任心重的單親媽媽溫家婉，戲外卻被林美秀笑說像個小朋友，講話「ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ的」。安心亞也坦言，她和莫允雯每天都在鬥嘴，跟劇中姊妹相處的樣子沒差多少。莫允雯則說，兩人在片場常常妳一句、我一句即興接話，有時當下的反應還真的成了一場新戲。《媽的發財金》講述北漂多年的三姊妹，原以為離開老家養雞場，就能過上自己想要的生活，沒想到各有各的難關。林美秀飾演的媽媽林美滿帶著一筆「發財金」北上想幫女兒，卻意外掉進詐騙陷阱，原本各忙各的母女四人，只好重新站到同一邊，聯手把錢討回來。該劇將於2027年1月9日起，每週六晚間8點在公視頻道播出。